Кабинет министров Украины обязал города с населением более 100 тысяч человек подготовить планы возможных ограничений водоснабжения на случай разрушения канализационных насосных станций, предоставив местным властям две недели на выполнение задач. В случае аварии предусмотрен запуск планов реагирования в течение 24 часов, в частности развертывание пунктов выдачи питьевой воды и ее подвоз, однако сейчас речь идет лишь о подготовке, а не о фактическом введении графиков отключений.

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем решении правительства от 23 ноября 2026 года. В то же время сейчас речь не идет о введении реальных графиков отключения воды – правительственный документ предусматривает именно заблаговременную подготовку к возможным авариям.

В каких городах будут готовить графики отключения воды

Кабмин утвердил перечень мер по обеспечению готовности и заблаговременного реагирования в городах, где проживает более 100 тысяч человек. Они касаются ситуаций, когда канализационные насосные станции могут быть разрушены или выведены из строя из-за аварий, чрезвычайных ситуаций или российских ударов.

Цель такого решения – обеспечить устойчивость систем жизнеобеспечения населенных пунктов в условиях военного положения и не допустить критических последствий для централизованного водоотведения. Местные органы власти должны подготовить планы, которые будут предусматривать возможные ограничения водоснабжения, если возникнет угроза нормальному функционированию канализационной инфраструктуры.

Отмечается, что это необходимо, чтобы предотвратить переполнение сетей и сооружений водоотведения, а также избежать негативного воздействия на окружающую среду. При необходимости подготовленные алгоритмы реагирования должны быть оперативно введены в действие. Правительство предусматривает, что на запуск соответствующих мер после возникновения фактической аварии будет отводиться не более 24 часов.

РЕКЛАМА

На подготовку планов реагирования дали две недели

Местные органы власти, областные и Киевская городская государственные администрации (военные администрации), а также ответственные центральные органы исполнительной власти должны обеспечить выполнение утвержденных мероприятий в пределах своих полномочий. В частности, в течение двух недель после принятия распоряжения региональные администрации должны сообщить Министерству восстановления, инфраструктуры и транспорта о ходе подготовки.

Также за это время необходимо организовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу или комиссию, которая будет координировать соответствующие мероприятия. Подготовка предусматривает не только разработку графиков возможных ограничений, но и согласование действий между органами власти, коммунальными предприятиями и исполнителями услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.

Главные истории дня

Что будут делать в случае разрушения канализационных насосных станций

Правительственное решение предусматривает комплекс мероприятий на случай разрушения или остановки работы канализационных насосных станций. Такие объекты являются важной частью системы водоотведения, а их повреждение может создать риск переполнения канализационных сетей и сооружений.

Поэтому города должны заблаговременно подготовиться к возможным последствиям аварий и предусмотреть, как действовать, если система централизованного водоотведения не сможет работать в штатном режиме. Среди запланированных мер – разработка алгоритмов ограничения водоснабжения, подготовка графиков возможных отключений, определение порядка реагирования на аварии и обеспечение приоритетных потребностей населения и объектов критической инфраструктуры.

РЕКЛАМА

Особое внимание будут уделять тому, чтобы не допустить негативного влияния аварий на окружающую природную среду. В частности, речь идет о предотвращении переполнения канализационных сетей и сооружений водоотведения, что может произойти в случае длительного выхода насосного оборудования из строя.

В то же время конкретные графики, объемы возможных ограничений и условия их применения будут определять на местах в зависимости от особенностей инфраструктуры конкретного города и возникшей ситуации.

В случае аварии будут разворачивать пункты выдачи воды

Отдельное направление подготовки – обеспечение населения питьевой водой, если из-за повреждения инфраструктуры возникнут перебои. Для этого предусмотрено развертывание пунктов выдачи воды и организацию ее доставки людям.

РЕКЛАМА

Местные власти должны заранее предусмотреть, как будут обеспечиваться потребности населения и критически важных объектов в случае ограничения централизованного водоснабжения. Если канализационная насосная станция действительно будет разрушена или выведена из строя в результате аварии или чрезвычайной ситуации, областные и Киевская городская военные администрации должны сообщить профильному министерству об активации планов реагирования не позднее чем через 24 часа.

После этого отчетность должна предоставляться ежедневно до восстановления штатной работы системы. В сообщениях необходимо указывать состояние централизованного водоотведения, введенные графики и ограничения, а также их влияние на объемы отвода сточных вод и нагрузку на систему.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, регулярные отключения света не обязательно уменьшают потребление электроэнергии, поскольку украинцы переносят использование бытовой техники на часы, когда есть свет, а зарядные станции и аккумуляторы также требуют повторной зарядки. Зимой дополнительную нагрузку создают электрообогреватели, бойлеры и более длительное использование освещения.