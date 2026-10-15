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В Луцке после атаки российских дронов частично исчезли свет и вода: местные власти объяснили, что произошло

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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В Луцке после атаки российских дронов частично исчезли свет и вода: местные власти объяснили, что произошло
В Луцке после удара с воздуха нет света и воды. Источник: иллюстративное фото ГСЧС Волыни

В областном центре Волыни поздно вечером 15 октября произошел блэкаут – Луцк частично остался без электричества после очередного российского обстрела города. Из-за отсутствия электричества у горожан нет не только света, но и воды.

Луцк остался без электричества из-за падения обломков сбитых вражеских дронов. Об этом сообщил глава Волынской ОГА Роман Романюк.

Отключение электричества в городе

О воздушной тревоге желтого уровня (то есть об угрозе со стороны дронов) город был предупрежден в 20:54. Уже в 21:07 в городе прозвучал отбой воздушной тревоги. Но одновременно с этим местные жители сообщили в сети, что в Луцке пропал свет.

В 21:45 Роман Романюк пояснил: во время последней воздушной тревоги"в воздушном пространстве Волыни находились три реактивных "Шахеда"противника. Все вражеские дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны.

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"В то же время обломками сбитого беспилотника в Луцкой общине были повреждены линии электропередач. В связи с этим фиксируются перебои с электро- и водоснабжением. Аварийные бригады уже работают. Также принимаем меры для восстановления подачи воды", – сообщил глава ОГА.

Секретарь Луцкого горсовета Андрей Разумовский уточнил, что на "Луцкводоканал" подается напряжение, но давления в сети водоснабжения не хватает.

"Из-за падения давления до двух атмосфер вода пока есть только на нижних этажах домов. Сейчас запускают Гнидавскую насосную станцию, после этого – Дубновскую. Ориентировочно к полуночи водоснабжение должно выйти на стабильный уровень", – пообещал он.

Реакция на блэкаут

В это время украинский лидер Владимир Зеленский общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава украинского государства отреагировал на очередной удар российских захватчиков по Луцку.

"Буквально во время нашей встречи Россия нанесла очередной подлый удар дроном по украинской энергетике в Луцке. В городе отключено электричество. К сожалению, в эти дни такой показательный и подлый российский террор происходит фактически непрерывно. Россия демонстративно проигнорировала предложение американского президента прекратить огонь по энергетическим объектам", – подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что враг намеренно"использует проблемы в работе Starlink, чтобы наносить максимальный ущерб всему, что поддерживает нормальную жизнь".

Удары по Луцку

Как сообщал OBOZ.UA сутками ранее, 14 октября российские войска также нанесли удар по Луцку. В результате той атаки зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, возник пожар. Известно о шести погибших и пострадавших.

А в результате очередного российского обстрела города Луцка накануне в Музее современного украинского искусства Корсаков была повреждена картина "Космогония". Осколки российского дрона упали на музей и вызвали в нем пожар – среди прочих экспонатов повреждения получила и самая большая в мире картина, авторское полотно художника Петра Антыпа.

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