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В Киеве пропала вода из кранов: когда ждать восстановления

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
408
В Киеве пропала вода из кранов: когда ждать восстановления
После российского обстрела Киев остался без воды. Источник: Freepik

В Киеве временно прекратилось водоснабжение. Это произошло на фоне ежедневных российских вражеских атак, в результате которых была повреждена энергетическая инфраструктура столицы.

Об этом сообщили в "Киевводоканале". В компании заверили, что совместно с энергетиками работают над решением вопроса и скорейшим восстановлением водоснабжения.

"В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные водопроводные объекты "Киевводоканала". В связи с этим сейчас водоснабжение в городе временно отсутствует", – говорится в сообщении коммунальщиков.

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Специалисты предупреждают, что вода в кранах горожан появится не сразу даже в случае восстановления электроснабжения. Нужно некоторое время, чтобы запустить оборудование, наполнить водопроводные сети и стабилизировать давление.

Киевлянам и жителям столицы напомнили, что питьевую воду можно набрать в сети бюветных комплексов. Узнать расположение ближайших бюветов можно на сайте "Киевводфонда".

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