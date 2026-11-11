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В двух регионах Украины внезапно исчезло электричество: где действуют аварийные отключения света 11 ноября

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read5 мин
753
Иллюстративное изображение. Женщина со свечой как иллюстрация отключения света.
Где в Украине действуют отключения света. Иллюстрация. Источник: КГГА / Facebook

В результате систематических российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине продолжают действовать отключения электроэнергии. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений (ГПО), но в Харьковской и Одесской областях произошли аварийные отключения после обстрелов энергетической инфраструктуры. В то же время в некоторых регионах ограничения даже несколько ослабили.

Худшей энергетики называют ситуацию в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. О ситуации в целом сообщают "Укрэнерго" и Министерство энергетики, а подробностями делятся облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения света 11 ноября: главное

  • В ряде регионов введены круглосуточные графики почасовых отключений для всех групп населения и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
  • В результате обстрелов по состоянию на утро зафиксировано обесточивание части потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровненской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях.
  • Самая сложная ситуация с электричеством – в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а систематические атаки на энергетическую инфраструктуру там также осложняют ситуацию в прифронтовых регионах.
  • Несмотря на это, энергетики заверяют, что круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев.
  • Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.

График отключения света сегодня: какая ситуация по областям

Киев

В столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии, в ДТЭК призывают разумно потреблять электроэнергию. Впрочем, общего графика отключений по группам в Киеве не существует уже почти год, а проверить запланированные отключения можно только по конкретному адресу. Это можно сделать несколькими способами:

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  • чат-бот "ДТЭК Київські електромережі" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;
  • официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;
  • приложение "Київ Цифровий" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;
  • горячая линия "Струм" – по номеру 1549 можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и дальнейших действиях в случае отключения.

Винницкая область

После масштабных аварийных отключений электроэнергии в регионе введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому узнать график по конкретному адресу можно:

  • в чат-боте в Viber;
  • в чат-боте в Telegram;
  • в разделе "Онлайн график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);
  • в личном кабинете на сайте облэнерго.

Черкасская область

В регионе применяются графики почасовых отключений. График такой:

  • 1.1 – 00:00-01:00, 05:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 13 часов);
  • 1.2 – 00:00-01:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (суммарно 13 часов);
  • 2.1 – 00:00-02:00, 05:00-08:00, 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (суммарно 15 часов);
  • 2.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (суммарно 15 часов);
  • 3.1 – 01:00-04:00, 07:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-22:00 (суммарно 13 часов);
  • 3.2 – 01:00-04:00, 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 12 часов);
  • 4.1 – 00:00-03:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);
  • 4.2 – 02:00-05:00, 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (суммарно 15 часов);
  • 5.1 – 02:00-05:00, 09:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-23:00 (суммарно 13 часов);
  • 5.2 – 04:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 14 часов);
  • 6.1 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (суммарно 13 часов);
  • 6.2 – 04:00-07:00, 10:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (суммарно 14 часов).

Черниговская область

Применяется график почасовых отключений, однако потребителей просят следить за официальными ресурсами облэнерго, где будут сообщать о возможных изменениях. Сейчас опубликовано такое ориентировочное расписание:

Графики отключений света в Черниговской области

Графики отключений света в Черниговской области. Источник: Черниговоблэнерго

Одесская область

Вчера вечером и сегодня утром Россия атаковала ряд объектов областной энергосистемы. В результате более 135 тысяч семей в части Болградского, Белгород-Днестровского, Одесского районов области и в Пересыпском районе Одессы остались без света. Кроме того, в ДТЭК предупредили о возможных перебоях в работе объектов критической инфраструктуры.

Сумская область

Действуют отключения по графикам, причем "Укрэнерго" существенно смягчило графики отключений – совокупная продолжительность отсутствия света сократилась с 9-16 до 4-10 часов в сутки, но максимальное время без света за один "раунд" осталось неизменным – 4 часа подряд. Актуальный график:

Графики отключения света в Сумской области

Графики отключений света в Сумской области. Источник: Сумыоблэнерго

Полтавская область

В области действуют жесткие почасовые отключения. Режим ограничений такой:

  • с 00:00 до 06:00 – 3 очереди;
  • с 06:00 до 08:00 – 3.5 очереди;
  • с 08:00 до 22:00 – 4 очереди;
  • с 22:00 до 22:30 – 3 очереди;
  • с 22:30 до 23:59 – 4 очереди.

Харьковская область

Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети на Харьковщине вынужденно применяются аварийные отключения. После стабилизации ситуации в энергосистеме произойдет возвращение к прогнозируемым графикам:

  • 1.1 – 02:00-09:00, 13:00-19:30, 23:00-24:00 (суммарно 14,5 часа);
  • 1.2 – 02:00-09:00, 13:00-19:30, 23:00-24:00 (суммарно 14,5 часа);
  • 2.1 – 06:00-09:00, 13:00-19:30 (суммарно 9,5 часа);
  • 2.2 – 06:00-09:00, 13:00-19:30 (суммарно 9,5 часа);
  • 3.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:30-23:00 (суммарно 13,0 часов);
  • 3.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:30-23:00 (суммарно 13,0 часов);
  • 4.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:30-23:00 (суммарно 13,0 часов);
  • 4.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:30-23:00 (суммарно 13,0 часов);
  • 5.1 – 00:00-05:30, 09:30-16:00, 20:00-24:00 (суммарно 16,0 часов);
  • 5.2 – 00:00-08:00, 09:30-16:00, 20:00-24:00 (всего 18,5 часа);
  • 6.1 – 00:00-08:00, 09:30-16:00, 20:00-24:00 (всего 18,5 часа);
  • 6.2 – 00:00-08:00, 09:30-16:00, 20:00-24:00 (всего 18,5 часа.

Николаевская область

Действуют почасовые отключения электроэнергии. Расписание несколько мягче, чем во многих регионах:

Графики отключения света в Николаевской области

Графики отключения света в Николаевской области. Источник: Николаевоблэнерго

Запорожская область

По указанию "Укрэнерго" в этом регионе тоже пересмотрели графики. В результате для некоторых групп общая продолжительность отключений сократилась с 10 до 5 часов в день:

  • 1.1 – 14:30-19:30 (суммарно 5 часов);
  • 1.2 – 10:00-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 8,5 часа);
  • 2.1 – 05:30-07:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (суммарно 7 часов);
  • 2.2 – 05:30-07:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (суммарно 7 часов);
  • 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);
  • 3.2 – 10:00-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 8,5 часа);
  • 4.1 – 00:00-01:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 11,5 часа);
  • 4.2 – 00:00-01:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 11,5 часа);
  • 5.1 – 14:30-19:30 (суммарно 5 часов);
  • 5.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);
  • 6.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);
  • 6.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10 часов).

График и очередь отключения света по улице: где найти свою

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион

Специальный раздел на сайте облэнерго

Винница и область

https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed

Волынь

https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0

Днепр и область

https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

Донецкая область

https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns

Житомир и область

https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Закарпатье

https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/

Запорожье

www.zoe.com.ua/

Киев

https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Киевская область

https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns

Кировоградская область

https://kiroe.com.ua/electricity-blackout

Львов и область

https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)

Николаев и область

https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv

Одесса и область

https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns

Полтава и область

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Ивано-Франковск, Прикарпатье

https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table

Ровно и область

https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)

Сумы и область

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)

Тернополь и область

https://www.toe.com.ua/news/71

Харьков и Харьковская область

https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo

Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область

https://hoe.com.ua/shutdown/new

Черкассы и область

https://cherkasyoblenergo.com/off

Черновцы и область

https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/

Черниговская область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы могут требовать уменьшения счетов за отопление, горячую и холодную воду и водоотведение, если эти услуги не предоставлялись во время длительных отключений света или их качество не соответствовало нормативам. Для этого нужно обратиться к поставщику и добиться составления акта-претензии.

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