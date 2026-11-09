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"Укрэнерго" утвердило новый график отключений света: объявлен режим на 10 ноября

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read2 мин
5,9 т.
Иллюстрация - отключение света в Украине
В Украине назвали график отключения света на 10 ноября. Иллюстрация. Источник: OBOZ.UA

Во вторник, 10 ноября, в большинстве (части) !!!!!!!!!!!! регионов Украины снова будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит от 2 до 4 очередей, что означает значительное количество часов без света почти для всех бытовых потребителей. Не исключены и аварийные отключения – в последние недели их ежедневно применяют в том или ином регионе.

Об общем формате отключений сообщило "Укренерго". Часть облэнерго публикует конкретные графики.

График отключения света 10 ноября: какой режим введут энергетики

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

  • с 00:00 до 23:59 – от 2 до 4 очередей.

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

  • с 00:00 до 23:59 – иногда предусматривают не полное обесточивание, а снижение потребления электроэнергии.

Киев: как узнать график отключения света на завтра

Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

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Какие бывают графики: чем ГПО отличаются от ГАО

Команду на введение графиков почасовых (ГПО) и аварийных отключений (ГАО) по областям дает диспетчер НЭК "Укренерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее.

  • ГПО – контролируемые отключения по графику.

Почасовые графики отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут примерно знать, когда в их домах пропадет свет. ГПВ снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения.

  • ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.

Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.

В отличие от ГПВ, точную длительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАВ используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.

Где смотреть график отключения электроэнергии в 2026 году

В целом ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 декабря украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения цены на свет не стоит ожидать как минимум до конца 2026 года.

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