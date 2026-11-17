"Укренерго" показало новый график отключений света: известен режим на 18 ноября
В среду, 18 ноября, в ряде регионов Украины введут круглосуточные почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит от 1 до 3 очередей, что означает возможные отключения электричества суммарно до 16 часов в сутки. Не исключены и аварийные отключения, ведь ситуация в энергетике постоянно меняется, а РФ не прекращает атаки.
Об общем формате отключений сообщило "Укрэнерго". Часть облэнерго публикует конкретные графики.
График отключения света 18 ноября: какой режим введут
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 00:00 до 23:59 – от 1 до 3 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 00:00 до 23:59 – иногда предусматривают не полные обесточивания, а снижение потребления тока.
Киев: как узнать график отключения света на завтра
Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
- в чат-боте;
- на сайте;
- в приложении "Київ Цифровий";
- горячая линия "Струм" – по номеру 1549 можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и дальнейших действиях в случае отключения.
График отключения света по улице: где искать свой
В целом же, энергетики регулярно советуют украинцам следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Там указаны не только часы отсутствия электроэнергии, но и распределение адресов по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Почему вводятся графики отключений и чем ГПО отличаются от ГАО
Графики отключений применяются из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре, пояснили в "Сумыоблэнерго". Дополнительная нагрузка также возникает во время резкого похолодания или потепления: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.
Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатываются заранее, но во время войны их применение стало вынужденной мерой.
- ГПО – контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут ориентировочно знать, когда в их домах отключат свет.
ЧАО снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения. Такие отключения могут быть более масштабными и продолжительными.
- ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяются, когда энергосистеме необходимо очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПО, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАО используют для реагирования на масштабные аварийные ситуации в сети.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ускорился рост цен, в частности, подорожали коммунальные услуги. За год тарифы выросли в целом на 7,4%. Впрочем, не все: стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 106,5%, то есть более чем вдвое