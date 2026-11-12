"Укренерго" показало новый график отключений света: известен режим на 13 ноября

В пятницу, 13 ноября, в большинстве регионов Украины введут почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит от 1,5 до 3 очередей, что означает возможные отключения электричества суммарно на 12-16 часов в сутки. Не исключены и аварийные отключения, ведь ситуация в энергетике постоянно меняется, а РФ не прекращает атаки.

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Об общем формате отключений сообщило "Укренерго". Часть облэнерго публикует конкретные графики.

График отключения света 13 ноября: какой режим введут

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

с 00:00 до 23:59 – от 1,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

с 00:00 до 23:59 – иногда предусматривают не полные обесточивания, а снижение потребления тока.

Киев: как узнать график отключения света на завтра

Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Київ Цифровий";

горячая линия "Струм" – по номеру 1549 можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и дальнейших действиях в случае отключения.

Николаевская область: будут ли отключения электричества 13 ноября

В четверг в регионе возможно применение графиков почасовых отключений с 06:00 до 23:59. В облэнерго предупредили, что ситуация может неожиданно измениться.

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Ориентировочное расписание отключений потребителям советуют смотреть на сайте. Подробный график появится позже.

График отключения света по улице: где искать свой

Энергетики регулярно советуют украинцам следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Там указаны не только часы отсутствия электроэнергии, но и распределение адресов по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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Почему графики отключений постоянно меняются

График отключений может измениться в любой момент. Диспетчеры корректируют его в зависимости от ситуации в энергосистеме и возможностей производить и передавать электроэнергию. На графики влияют:

мощность электростанций;

уровень потребления;

повреждения после российских атак;

ограничения сетей.

Изменения возможны и без нового обстрела – из-за нарушения баланса электроэнергии или локальной проблемы.

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Плановые графики почасовых отключений (ГПО) составляют заранее, чтобы ограничить потребление в определенные часы. Графики аварийных отключений (ГАО) вводят срочно, когда не хватает мощности или под угрозой стабильная работа энергосистемы. О таких отключениях могут не предупреждать.

Кроме того, когда свет возвращается, многие люди одновременно включают бойлеры, обогреватели и электроплиты. Нагрузка резко возрастает, отдельные участки сети могут перегрузиться, а защитная автоматика – сработать.

Энергетики советуют включать мощные приборы по очереди. Зарядку аккумуляторов, станций и инверторов по возможности стоит отложить или ограничить по мощности. Это уменьшит нагрузку на сеть после восстановления электроснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, установка солнечных панелей для частного дома может стоить от 180 тыс. до более чем 550 тыс. грн. Вложения окупятся не ранее чем через 6,5-9 лет.