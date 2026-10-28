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"Укрэнерго" обновило режим отключений света: объявлены графики на 29 октября

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read2 мин
1,4 т.
Отключение света в Украине. Иллюстрация
Отключение света в Украине. Иллюстрация. Источник: КГВА/Facebook

В четвер, 29 октября, в части регионов Украины продолжатся почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит от 1,5 до 2,5 очередей. Вероятно, графики отключений применят в тех же регионах, что и ранее на этой неделе – в перечень входят Киев, Киевская область, а также Сумская, Полтавская, Черкасская, Житомирская, Харьковская и Черниговская области.

Планируют отключать максимум по 31,25% потребителей одновременно (25 группы по 12,5% каждая). Об общем формате отключений сообщило "Укренерго", а часть облэнерго уже опубликовала конкретные графики.

График отключения света 29 октября: какой режим будет действовать

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

  • с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1,5 до 2,5 очередей.

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

  • с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электричества, а снижение потребления электроэнергии.
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Типы графиков отключения света

Типы графиков отключения света. Источник: Yasno

Киев: где смотреть график на завтра

Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

Какие бывают графики: чем ГПО отличаются от ГАО

Команду на введение графиков почасовых (ГПО) и аварийных отключений (ГАО) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее.

  • ГПО – контролируемые отключения по графику.

Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут ориентировочно знать, когда в их домах пропадет свет. ГПО снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения.

  • ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.

Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.

В отличие от ГПО, точную длительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАО используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.

Где узнать график по улице в 2026 году

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключения света, но и распределение потребителей по группам (очередям) – в зависимости от улицы и номера дома. Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют ввести компенсации за изменение графика потребления электроэнергии. Ожидается, что предприятия и домохозяйства смогут получать вознаграждение, если будут переносить часть нагрузки с пиковых часов на периоды меньшего спроса и выполнять условия договора с агрегатором.

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