"Укрэнерго" обновило режим отключений света: объявлены графики на 29 октября
В четвер, 29 октября, в части регионов Украины продолжатся почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит от 1,5 до 2,5 очередей. Вероятно, графики отключений применят в тех же регионах, что и ранее на этой неделе – в перечень входят Киев, Киевская область, а также Сумская, Полтавская, Черкасская, Житомирская, Харьковская и Черниговская области.
Планируют отключать максимум по 31,25% потребителей одновременно (25 группы по 12,5% каждая). Об общем формате отключений сообщило "Укренерго", а часть облэнерго уже опубликовала конкретные графики.
График отключения света 29 октября: какой режим будет действовать
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1,5 до 2,5 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электричества, а снижение потребления электроэнергии.
Киев: где смотреть график на завтра
Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
Какие бывают графики: чем ГПО отличаются от ГАО
Команду на введение графиков почасовых (ГПО) и аварийных отключений (ГАО) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее.
- ГПО – контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут ориентировочно знать, когда в их домах пропадет свет. ГПО снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения.
- ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПО, точную длительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАО используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.
Где узнать график по улице в 2026 году
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключения света, но и распределение потребителей по группам (очередям) – в зависимости от улицы и номера дома. Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют ввести компенсации за изменение графика потребления электроэнергии. Ожидается, что предприятия и домохозяйства смогут получать вознаграждение, если будут переносить часть нагрузки с пиковых часов на периоды меньшего спроса и выполнять условия договора с агрегатором.