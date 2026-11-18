"Укрэнерго" обновило режим отключений света: объявлены графики на 19 ноября
В четверг, 19 ноября, в некоторых регионах Украины вновь будут введены почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений составит от 0,5 до 3 очередей.
Графики отключений, по всей видимости, будут действовать в тех же регионах, что и ранее – это Киев, Киевская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Одесская, Житомирская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская, Николаевская области.. Об общем формате отключений сообщило "Укрэнерго".
График отключений электроэнергии на завтра, 19 ноября: общий режим
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 00:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 0,5 до 3 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 00:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электроэнергии, а снижение потребления тока.
Отключения электроэнергии-2026: где публикуют график для каждой области
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому украинцам рекомендуют постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ускорился рост цен, в частности, подорожали коммунальные услуги. За год тарифы выросли в целом на 7,4%. Впрочем, не все: стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 106,5%, то есть более чем вдвое