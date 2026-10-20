"Укрэнерго" обновило график отключений света: объявлен режим на 21 октября
В среду, 21 октября, в части регионов Украины снова будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит от 1 до 2 очередей. Вероятно, графики отключений применят в тех же регионах, что и раньше, – это Киев, Киевская область, а также Сумская, Полтавская, Черкасская, Житомирская, Харьковская и Черниговская области.
Планируют отключать одновременно максимум по 25% потребителей (2 очереди, по 12,5% каждая). Об общем формате отключений сообщило "Укренерго", а часть облэнерго уже опубликовала конкретные графики.
График отключения света 21 октября: какой режим будет действовать
Графики почасовых отключений (ГПВ) для бытовых потребителей
- с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1 до 2 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электроэнергии, а снижение потребления электричества.
Киев: как узнать свой график на завтра
Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
Отключение электричества в Полтавской области 21 октября: какой график
По данным облэнерго, будет действовать почасовой график. Объем отключений в Полтавской области 121 октября составит:
- с 06:00 до 08:00 – 1 очередь;
- с 08:00 до 10:00 – 1,5 очереди;
- с 10:00 до 22:00 – 2 очереди;
- с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
Какие бывают графики: чем ГПО отличаются от ГАО
Команду на введение графиков почасовых отключений (ГПО) и аварийных отключений (ГАО) в областях дает диспетчер НЭК "Укренерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее.
- ГПО – контролируемые отключения по графику.
Почасовые графики отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут ориентировочно знать, когда в их домах пропадет свет. ГПВ снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения.
- ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПО, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАО используют для реагирования на масштабные аварийные ситуации в сети.
Где смотреть график отключения электроэнергии в 2026 году
В целом ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, российские войска последовательно атакуют ТЭЦ Киева и ключевые подстанции, через которые город получает электроэнергию из других областей. Таким образом враг стремится оставить столицу Украины без собственной электроэнергии и отрезать ее от поставок из других регионов.
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