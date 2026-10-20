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"Укрэнерго" обновило график отключений света: объявлен режим на 21 октября

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read3 мин
948
Отключения света в Украине. Иллюстрация
Отключения света в Украине. Иллюстрация. Источник: Андрей Жигайло

В среду, 21 октября, в части регионов Украины снова будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит от 1 до 2 очередей. Вероятно, графики отключений применят в тех же регионах, что и раньше, – это Киев, Киевская область, а также Сумская, Полтавская, Черкасская, Житомирская, Харьковская и Черниговская области.

Планируют отключать одновременно максимум по 25% потребителей (2 очереди, по 12,5% каждая). Об общем формате отключений сообщило "Укренерго", а часть облэнерго уже опубликовала конкретные графики.

План отключений на 21 октября

План отключений на 21 октября. Источник: Укрэнерго

График отключения света 21 октября: какой режим будет действовать

Графики почасовых отключений (ГПВ) для бытовых потребителей

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  • с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1 до 2 очередей.

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  • с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электроэнергии, а снижение потребления электричества.
Графики отключения света: разница между ГПВ, ГАВ, ГОП

Графики отключения света: разница между ГПВ, ГАВ, ГОП. Источник: Минэнерго

Киев: как узнать свой график на завтра

Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

Отключение электричества в Полтавской области 21 октября: какой график

По данным облэнерго, будет действовать почасовой график. Объем отключений в Полтавской области 121 октября составит:

  • с 06:00 до 08:00 – 1 очередь;
  • с 08:00 до 10:00 – 1,5 очереди;
  • с 10:00 до 22:00 – 2 очереди;
  • с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
График отключений света в Полтавской области

График отключений света в Полтавской области. Источник: Полтаваоблэнерго

Какие бывают графики: чем ГПО отличаются от ГАО

Команду на введение графиков почасовых отключений (ГПО) и аварийных отключений (ГАО) в областях дает диспетчер НЭК "Укренерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее.

  • ГПО – контролируемые отключения по графику.

Почасовые графики отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут ориентировочно знать, когда в их домах пропадет свет. ГПВ снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения.

  • ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.

Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.

В отличие от ГПО, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАО используют для реагирования на масштабные аварийные ситуации в сети.

Где смотреть график отключения электроэнергии в 2026 году

В целом ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион

Специальный раздел на сайте облэнерго

Винница и область

https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed

Волынь

https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0

Днепр и область

https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

Донецкая область

https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns

Житомир и область

https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Закарпатье

https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/

Запорожье

www.zoe.com.ua/

Киев

https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Киевская область

https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns

Кировоградская область

https://kiroe.com.ua/electricity-blackout

Львов и область

https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)

Николаев и область

https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv

Одесса и область

https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns

Полтава и область

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Ивано-Франковск, Прикарпатье

https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table

Ровно и область

https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)

Сумы и область

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)

Тернополь и область

https://www.toe.com.ua/news/71

Харьков и Харьковская область

https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo

Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область

https://hoe.com.ua/shutdown/new

Черкассы и область

https://cherkasyoblenergo.com/off

Черновцы и область

https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/

Черниговская область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска последовательно атакуют ТЭЦ Киева и ключевые подстанции, через которые город получает электроэнергию из других областей. Таким образом враг стремится оставить столицу Украины без собственной электроэнергии и отрезать ее от поставок из других регионов.

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