Украину после обстрелов накрыли масштабные отключения света: названы самые проблемные области
Во вторник, 17 ноября, из-за очередного российского массированного обстрела в Украине осложнилась ситуация в энергетике. В большинстве регионов введены отключения света. Также фиксируются масштабные аварийные отключения электроэнергии, самая сложная ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях. В Киеве тем временем возникли проблемы с отоплением и водой.
Об общей ситуации в энергетике сообщили в "Укренерго" и Министерстве энергетики, а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.
"Чрезвычайно сложная ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях. С прошлой недели Россия непрерывно атакует энергетические объекты Днепровского региона. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, однако постоянные воздушные тревоги задерживают ремонтные работы. Восстановленные объекты враг атакует повторно. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение в этих регионах существенно ограничено", – отметил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.
Главное, что нужно знать
- В Запорожской области и части Днепропетровской обесточено значительное количество потребителей.
- Также отключения из-за российских атак зафиксированы в Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях.
- В частности, Черновцы частично остались без света. В городе остановили троллейбусы, взамен местные власти организуют автобусы.
- В большинстве регионов Украины круглосуточно действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.
- Ограничения для населения запланированы в объеме от 1 до 3 очередей, то есть в общей сложности за сутки света может не быть по 4-16 часов. Фактически же в некоторых регионах уже применяют отключения в 4 очереди.
- Экстренные отключения действуют в Полтавской и Харьковской областях.
- Из-за постоянных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня.
Отключения света 17 ноября: какие графики действуют
Киев
В столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Впрочем, общего расписания отключений по группам в Киеве нет уже почти год. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:
- чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;
- официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;
- приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;
- горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.
В результате российских атак в Дарницком районе 317 домов остались без тепла. Причиной стало повреждение теплосети после удара по Южному мосту, заявил глава РГА Александр Ковтунов. На Троещине, по данным водоканала, возникли перебои с водой.
Также приостановлено движение поездов метро на "зеленой" линии метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор". Поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" и "Выдубичи".
Киевская область
В области действуют почасовые отключения электроэнергии. ДТЭК не публиковал общий график, однако неофициальные ресурсы приводят такое сводное расписание:
Запорожская область
Вследствие повреждения энергетической инфраструктуры из-за обстрелов со стороны РФ, в городе Запорожье и Запорожской области обесточено значительное количество потребителей. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".
"Уже работаем над восстановлением электроснабжения. Ситуация контролируемая, введен план реагирования на системные аварии в электросетях, вернуть свет планируем до 14:00", – заявил руководитель компании Андрей Стасевский.
Для тех, у кого есть свет, действуют графики. Расписание такое:
- 1.1 – 00:00-01:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 12 часов);
- 1.2 – 00:00-01:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 11,5 часа);
- 2.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10 часов);
- 2.2 – 18:00-22:30 (суммарно 4,5 часа);
- 3.1 – 01:00-06:00, 13:30-18:30, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);
- 3.2 – 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 15 часов);
- 4.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);
- 4.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);
- 5.1 – 00:00-01:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 12 часов);
- 5.2 – 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 15 часов);
- 6.1 – 00:00-01:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 11,5 часа);
- 6.2 – 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 15 часов).
Днепропетровская область
В Днепре и Днепровском районе, Самаре и Самарском районе, Каменском и Каменском районе, Павлограде и Павлоградском районе, а также в Соленом и Царичанке действуют экстренные отключения. В других районах действуют графики стабилизационных отключений:
Харьковская область
Введены аварийные отключения. Одновременно с ними действуют и почасовые графики:
- 1.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 19:00-22:30 (в общей сложности 8,5 часа);
- 1.2 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 19:00-22:30 (в общей сложности 11 часов);
- 2.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 16:00-22:30 (в общей сложности 11,5 часа);
- 2.2 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 16:00-22:30 (в общей сложности 11,5 часа);
- 3.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (в общей сложности 15,5 часа);
- 3.2 – 01:30-05:00, 12:00-15:30, 19:00-24:00 (в общей сложности 12 часов);
- 4.1 – 01:30-05:00, 12:00-15:30, 22:30-24:00 (суммарно 8,5 часа);
- 4.2 – 01:30-05:00, 12:00-15:30, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов);
- 5.1 – 05:00-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 10,5 часа);
- 5.2 – 05:00-08:30, 16:00-19:00 (суммарно 6,5 часа);
- 6.1 – 05:00-08:30, 16:00-19:00 (суммарно 6,5 часа);
- 6.2 – 05:00-08:30, 16:00-19:00, 22:30-24:00 (суммарно 8 часов).
Также жителей Савинской территориальной общины предупредили, что электричество отключено на всей территории общины. Причина – отсутствие напряжения в высоковольтной сети. Время восстановления электроснабжения неизвестно.
Полтавская область
В регионе действуют экстренные отключения. После стабилизации ситуации вернутся графики с такими объемами отключений:
- с 00:00 по 01:30 применяется отключение в объеме 2 очередей;
- с 01:30 по 08:30 – 2 очереди;
- с 08:30 по 11:00 – 3,5 очереди;
- с 11:00 по 16:00 – 4 очереди;
- с 16:00 по 22:00 – 3 очереди;
- с 22:00 по 23:59 – 2,5 очереди.
Черкасская область
Ночью в результате очередной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Для потребителей действуют почасовые графики отключений:
- 1.1 – 01:00-03:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00 (суммарно 8 часов);
- 1.2 – 01:00-03:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 9 часов);
- 2.1 – 07:00-09:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00 (суммарно 6 часов);
- 2.2 – 07:00-09:00, 14:00-17:00, 19:00-22:00 (суммарно 8 часов);
- 3.1 – 03:00-05:00, 09:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 9 часов);
- 3.2 – 10:00-12:00, 15:00-16:00, 22:00-24:00 (суммарно 5 часов);
- 4.1 – 03:00-05:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 9 часов);
- 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 6 часов);
- 5.1 – 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 8 часов);
- 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов);
- 6.1 – 00:00-01:00, 05:00-07:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов);
- 6.2 – 00:00-01:00, 05:00-07:00, 11:00-13:00, 18:00-20:00 (суммарно 7 часов).
Кроме того, в части Уманского района на период выполнения аварийно-восстановительных работ применяются временные индивидуальные графики отключений электроэнергии. Они действуют для потребителей ВСП "Уманские энергетические сети", Жашковского филиала, Монастырищенского филиала, Христиновского филиала:
- 1.2 – 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;
- 2.2 – 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;
- 3.2 – 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;
- 4.2 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00;
- 5.2 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00;
- 6.2 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00.
Одесская область
По приказу "Укренерго" действуют почасовые отключения электроэнергии. Сводный график публикуют только неофициально:
Житомирская область
Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии такой:
- с 00:00 до 06:00 – 1 очередь;
- с 06:00 до 10:00 – 2 очереди;
- с 10:00 до 13:00 – 3 очереди;
- с 13:00 до 14:00 – 2 очереди;
- с 14:00 до 22:00 – 2,5 очереди;
- с 22:00 до 24:00 – 2 очереди.
Хмельницкая область
Применяются отключения света по графикам. Ориентировочные часы обесточивания:
- 1.1 – 14:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);
- 1.2 – 06:00-10:00, 18:00-22:00 (суммарно 8 часов);
- 2.1 – 06:00-10:00, 18:00-22:00 (суммарно 8 часов);
- 2.2 – 06:00-10:00, 18:00-22:00 (суммарно 8 часов);
- 3.1 – 18:00-22:00 (суммарно 4 часа);
- 3.2 – 10:00-14:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);
- 4.1 – 10:00-14:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);
- 4.2 – 10:00-14:00, 18:00-22:00 (в сумме 8 часов);
- 5.1 – 14:00-18:00 (в сумме 4 часа);
- 5.2 – 14:00-18:00 (в сумме 4 часа);
- 6.1 – 14:00-18:00 (в сумме 4 часа);
- 6.2 – 14:00-18:00 (в сумме 4 часа).
Черниговская область
Действуют отключения по графикам. Расписание такое:
Сумская область
Действуют почасовые отключения по обновленному графику. Света может не быть суммарно до 12 часов в сутки.
Николаевская область
В регионе применяются почасовые графики. Прогнозируемое расписание такое:
График и очередь отключения света по улице: где искать в своей области
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ускорился рост цен, в частности, подорожали коммунальные услуги. За год тарифы выросли в целом на 7,4%. Впрочем, не все: стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 106,5%, то есть более чем вдвое.