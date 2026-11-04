Украинцам отключают свет по неравномерным графикам: где самая сложная ситуация
В среду, 4 ноября, в части регионов Украины введены отключения электроэнергии. Свет отключают неравномерно: где-то электричества нет по 20 часов в сутки и действуют экстренные отключения без графиков, а где-то почасовое расписание действует в "мягком режиме". Это связано с тем, что главная причина нынешних отключений – не дефицит генерации, а проблемы с передачей тока. То есть электричество в Украине есть, но доставить его в некоторые регионы очень сложно.
Хуже всего остается ситуация в Киеве и Житомире. Подробности и конкретные графики отключения света публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключение света 4 ноября: главное
- Накануне РФ массированно атаковала энергетику Украины. Под ударом оказались энергетические объекты в 10 областях, были повреждены ТЭС и ТЭЦ, во многих регионах ввели экстренные отключения, которые продолжаются до сих пор.
- Экстренный режим отключений действует в Киеве, а также в Черкасской и Житомирской областях.
- Отключения продолжаются не только для населения, но и для промышленности и бизнеса.
- Тех, у кого есть электричество, просят потреблять его экономно.
График отключения света сегодня: какая ситуация по областям
Киев
Уже более суток продолжаются экстренные отключения, свидетельствуют данные "ДТЭК Київські електромережі". Графики не действуют, а потребители сообщают о длительных отключениях электричества на 16-20 часов. Расписание отключений на сегодня пока даже не публиковали.
Киевская область
В Киевской области тем временем действуют стабилизационные (почасовые) отключения по графикам. Расписание такое:
В то же время в части Бучанского и Фастовского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Винницкая область
После масштабных аварийных отключений электроэнергии в регионе ввели почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому узнать график по конкретному адресу можно:
- в чат-боте в Viber;
- в чат-боте в Telegram;
- в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);
- в личном кабинете на сайте облэнерго.
Черкасская область
С 05:12 применены графики аварийных отключений (ГАО) по команде НЭК "Укрэнерго". Одновременно с ними продолжают действовать графики почасовых отключений:
- 1.1 – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 1.2 – 00:00-02:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00;
- 2.1 – 00:00-02:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2.2 – 00:00-02:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00;
- 3.1 – 00:00-03:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00;
- 3.2 – 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00;
- 4.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 4.2 – 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00;
- 5.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 5.2 – 02:00-06:00, 08:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00;
- 6.1 – 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 6.2 – 02:00-03:00, 06:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00.
Одесская область
Действуют почасовые графики. Примерное расписание по группам такое:
Черниговская область
Применен почасовой график отключений. Был опубликован такой ориентировочный график:
Днепропетровская область
Действуют почасовые отключения. Графики в Днепропетровской области мягче, чем во многих других регионах:
Сумская область
Действуют отключения по графикам. Максимальное время без света за один "раунд" – 4 часа, а суммарно за сутки – 16 часов.
Полтавская область
В области введены жесткие почасовые отключения. Режим ограничений такой:
- с 00:00 до 00:30 – 2,5 очереди;
- с 00:30 до 03:00 – 4 очереди;
- с 03:00 до 04:00 – 3,5 очереди;
- с 04:00 до 06:30 – 4 очереди;
- с 06:30 до 08:00 – 3,5 очереди;
- с 08:00 до 23:59 – 4 очереди.
Житомирская область
Со вчерашнего дня в области действуют аварийные отключения. В случае стабилизации ситуации Житомирщина вернется к почасовым графикам с такими объемами:
- с 00:00 до 06:00 – 2,5 очереди;
- с 06:00 до 08:00 – 3,5 очереди;
- с 08:00 до 22:00 – 4 очереди;
- с 22:00 до 24:00 – 3,5 очереди.
Сам Житомир пережил вечером 3 ноября массовые отключения электроэнергии. С 9:00 4 ноября, по данным городского совета, в городе развертывают работу пунктов несокрушимости. Там можно согреться, зарядить мобильные устройства и воспользоваться интернетом.
В то же время водоканал постепенно восстанавливает работу системы водоснабжения в штатном режиме. "После работы генератора, который обеспечивал подачу воды в дома горожан вчера вечером и сегодня утром, систему водоснабжения переподключают на основной источник электропитания", – говорится в сообщении.
Харьковская область
В Харьковской области введены графики почасовых отключений электроэнергии. Расписание такое:
- 1.1 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00 (в сумме 11 часов);
- 1.2 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-24:00 (в сумме 12 часов);
- 2.1 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-24:00 (в сумме 12 часов);
- 2.2 – 02:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-23:00 (в сумме 15 часов);
- 3.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (в сумме 13,5 часа);
- 3.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (в общей сложности 13,5 часа);
- 4.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (в общей сложности 13,5 часа);
- 4.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (в общей сложности 13,5 часа);
- 5.1 – 02:00-06:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 14,5 часа);
- 5.2 – 02:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 16,5 часа);
- 6.1 – 02:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 16,5 часа);
- 6.2 – 00:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 18,5 часа).
Николаевская область
Действуют почасовые отключения электроэнергии. График мягче, чем во многих регионах:
Запорожская область
Действуют почасовые отключения. График такой:
- 1.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (в сумме 10 часов);
- 1.2 – 00:00-03:00, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (в сумме 12,5 часа);
- 2.1 – 02:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 (в сумме 12 часов);
- 2.2 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (всего 10 часов);
- 3.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (всего 10 часов);
- 3.2 – 02:30-06:30, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (всего 12 часов);
- 4.1 – 02:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 (всего 12 часов);
- 4.2 – 00:00-03:00, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (всего 13 часов);
- 5.1 – 00:00-03:00, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (всего 12,5 часа);
- 5.2 – 00:00-03:00, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (всего 13 часов);
- 6.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (всего 10 часов);
- 6.2 – 02:30-06:30, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов).
График и очередь отключения света по улице: где найти свою
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве не работают на производство электроэнергии три крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили повреждения во время российской атаки 7 января 2026 года. Из-за этого столица имеет ограниченные возможности собственной генерации, а быстро стабилизировать электроснабжение не удастся.