Украинцам отключают свет по неравномерным графикам: где самая сложная ситуация

В среду, 4 ноября, в части регионов Украины введены отключения электроэнергии. Свет отключают неравномерно: где-то электричества нет по 20 часов в сутки и действуют экстренные отключения без графиков, а где-то почасовое расписание действует в "мягком режиме". Это связано с тем, что главная причина нынешних отключений – не дефицит генерации, а проблемы с передачей тока. То есть электричество в Украине есть, но доставить его в некоторые регионы очень сложно.

Видео дня

Хуже всего остается ситуация в Киеве и Житомире. Подробности и конкретные графики отключения света публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключение света 4 ноября: главное

Накануне РФ массированно атаковала энергетику Украины. Под ударом оказались энергетические объекты в 10 областях , были повреждены ТЭС и ТЭЦ, во многих регионах ввели экстренные отключения, которые продолжаются до сих пор.

, были повреждены ТЭС и ТЭЦ, во многих регионах ввели экстренные отключения, которые продолжаются до сих пор. Экстренный режим отключений действует в Киеве, а также в Черкасской и Житомирской областях.

действует в Киеве, а также в Черкасской и Житомирской областях. Отключения продолжаются не только для населения, но и для промышленности и бизнеса.

Тех, у кого есть электричество, просят потреблять его экономно.

График отключения света сегодня: какая ситуация по областям

Киев

Уже более суток продолжаются экстренные отключения, свидетельствуют данные "ДТЭК Київські електромережі". Графики не действуют, а потребители сообщают о длительных отключениях электричества на 16-20 часов. Расписание отключений на сегодня пока даже не публиковали.

Киевская область

В Киевской области тем временем действуют стабилизационные (почасовые) отключения по графикам. Расписание такое:

В то же время в части Бучанского и Фастовского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

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Винницкая область

После масштабных аварийных отключений электроэнергии в регионе ввели почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому узнать график по конкретному адресу можно:

в чат-боте в Viber;

в чат-боте в Telegram;

в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);

в личном кабинете на сайте облэнерго.

Черкасская область

С 05:12 применены графики аварийных отключений (ГАО) по команде НЭК "Укрэнерго". Одновременно с ними продолжают действовать графики почасовых отключений:

Главные истории дня

1.1 – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

– 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 1.2 – 00:00-02:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00;

– 00:00-02:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00; 2.1 – 00:00-02:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

– 00:00-02:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 2.2 – 00:00-02:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00;

– 00:00-02:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00; 3.1 – 00:00-03:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00;

– 00:00-03:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00; 3.2 – 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00;

– 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00; 4.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

– 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00; 4.2 – 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00;

– 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00; 5.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

– 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00; 5.2 – 02:00-06:00, 08:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00;

– 02:00-06:00, 08:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00; 6.1 – 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

– 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00; 6.2 – 02:00-03:00, 06:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00.

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Одесская область

Действуют почасовые графики. Примерное расписание по группам такое:

Черниговская область

Применен почасовой график отключений. Был опубликован такой ориентировочный график:

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Днепропетровская область

Действуют почасовые отключения. Графики в Днепропетровской области мягче, чем во многих других регионах:

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Сумская область

Действуют отключения по графикам. Максимальное время без света за один "раунд" – 4 часа, а суммарно за сутки – 16 часов.

Полтавская область

В области введены жесткие почасовые отключения. Режим ограничений такой:

с 00:00 до 00:30 – 2,5 очереди;

с 00:30 до 03:00 – 4 очереди;

с 03:00 до 04:00 – 3,5 очереди;

с 04:00 до 06:30 – 4 очереди;

с 06:30 до 08:00 – 3,5 очереди;

с 08:00 до 23:59 – 4 очереди.

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Житомирская область

Со вчерашнего дня в области действуют аварийные отключения. В случае стабилизации ситуации Житомирщина вернется к почасовым графикам с такими объемами:

с 00:00 до 06:00 – 2,5 очереди;

с 06:00 до 08:00 – 3,5 очереди;

с 08:00 до 22:00 – 4 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 3,5 очереди.

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Сам Житомир пережил вечером 3 ноября массовые отключения электроэнергии. С 9:00 4 ноября, по данным городского совета, в городе развертывают работу пунктов несокрушимости. Там можно согреться, зарядить мобильные устройства и воспользоваться интернетом.

В то же время водоканал постепенно восстанавливает работу системы водоснабжения в штатном режиме. "После работы генератора, который обеспечивал подачу воды в дома горожан вчера вечером и сегодня утром, систему водоснабжения переподключают на основной источник электропитания", – говорится в сообщении.

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Харьковская область

В Харьковской области введены графики почасовых отключений электроэнергии. Расписание такое:

1.1 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00 (в сумме 11 часов);

– 06:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00 (в сумме 11 часов); 1.2 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-24:00 (в сумме 12 часов);

– 06:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-24:00 (в сумме 12 часов); 2.1 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-24:00 (в сумме 12 часов);

– 06:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-24:00 (в сумме 12 часов); 2.2 – 02:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-23:00 (в сумме 15 часов);

– 02:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-23:00 (в сумме 15 часов); 3.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (в сумме 13,5 часа);

– 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (в сумме 13,5 часа); 3.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (в общей сложности 13,5 часа);

– 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (в общей сложности 13,5 часа); 4.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (в общей сложности 13,5 часа);

– 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (в общей сложности 13,5 часа); 4.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (в общей сложности 13,5 часа);

– 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (в общей сложности 13,5 часа); 5.1 – 02:00-06:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 14,5 часа);

– 02:00-06:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 14,5 часа); 5.2 – 02:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 16,5 часа);

– 02:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 16,5 часа); 6.1 – 02:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 16,5 часа);

– 02:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 16,5 часа); 6.2 – 00:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 18,5 часа).

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Николаевская область

Действуют почасовые отключения электроэнергии. График мягче, чем во многих регионах:

Запорожская область

Действуют почасовые отключения. График такой:

1.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (в сумме 10 часов);

– 06:00-11:00, 15:00-20:00 (в сумме 10 часов); 1.2 – 00:00-03:00, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (в сумме 12,5 часа);

– 00:00-03:00, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (в сумме 12,5 часа); 2.1 – 02:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 (в сумме 12 часов);

– 02:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 (в сумме 12 часов); 2.2 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (всего 10 часов);

– 06:00-11:00, 15:00-20:00 (всего 10 часов); 3.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (всего 10 часов);

– 06:00-11:00, 15:00-20:00 (всего 10 часов); 3.2 – 02:30-06:30, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (всего 12 часов);

– 02:30-06:30, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (всего 12 часов); 4.1 – 02:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 (всего 12 часов);

– 02:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 (всего 12 часов); 4.2 – 00:00-03:00, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (всего 13 часов);

– 00:00-03:00, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (всего 13 часов); 5.1 – 00:00-03:00, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (всего 12,5 часа);

– 00:00-03:00, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (всего 12,5 часа); 5.2 – 00:00-03:00, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (всего 13 часов);

– 00:00-03:00, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (всего 13 часов); 6.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (всего 10 часов);

– 06:00-11:00, 15:00-20:00 (всего 10 часов); 6.2 – 02:30-06:30, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов).

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График и очередь отключения света по улице: где найти свою

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве не работают на производство электроэнергии три крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили повреждения во время российской атаки 7 января 2026 года. Из-за этого столица имеет ограниченные возможности собственной генерации, а быстро стабилизировать электроснабжение не удастся.