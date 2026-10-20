Украинцам будут отключать свет до полуночи: графики на 20 декабря
В Украине 20 октября в некоторых регионах применяются отключения электроэнергии. Почасовые отключения действуют 6:00 до 23:59 для населения в объеме от 1 до 2 очередей,.
Об общем режиме отключений сообщили в "Укрэнерго". Подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения света 20 октября: главное, что нужно знать
- Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты.
- Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
- Энергетики в целом не исключают применения аварийных отключений.
- Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно – в частности, ограничить использование мощных электроприборов.
Где смотреть график отключений электроэнергии в 2026 году
В целом же, ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Почему вводятся графики отключений и чем ГПО отличаются от ГАО
Графики отключений применяются из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре, пояснили в "Сумыоблэнерго". Дополнительная нагрузка также возникает во время резкого похолодания или потепления: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.
Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатываются заранее, но во время войны их применение стало вынужденной мерой.
- ГПО – контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут ориентировочно знать, когда в их домах отключат свет.
ЧАО снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения. Такие отключения могут быть более масштабными и продолжительными.
- ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяются, когда энергосистеме необходимо очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПО, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАО используют для реагирования на масштабные аварийные ситуации в сети.
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