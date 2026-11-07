Украинцам показали новые графики отключения электроэнергии: как долго не будет света
В Украине 7 ноября в части областей вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. При этом отключения будут продолжаться на протяжении всех суток, в том числе и ночью.
Об этом говорится в публикации "Укрэнерго". "Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – говорится в публикации.
- 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности •
- 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2 до 4 очередей)
Что делать, если света нет, хотя по графику его должны включить
Если время планового отключения прошло, а электричество не появилось, это не всегда означает, что график нарушили. Причиной может быть авария, ремонтные работы или задержка из-за ситуации с безопасностью.
Энергетики советуют действовать так:
- Проверьте автоматы и предохранители. После восстановления электроснабжения они могут сработать из-за скачка напряжения. Проверять оборудование нужно только при условии, что это безопасно.
- Учитывайте воздушные тревоги. Во время угрозы обстрелов работники энергетических предприятий могут находиться в укрытиях, поэтому восстановление электроснабжения иногда задерживается.
- Проверьте информацию об аварийных и плановых отключениях. Они могут не совпадать со стабилизационными графиками. Информацию обычно публикуют на сайте и официальных страницах местного облэнерго.
- Обратитесь к оператору системы распределения. Если причину выяснить не удалось, можно позвонить в кол-центр своего облэнерго или проверить информацию в личном кабинете потребителя.
- Также не стоит одновременно включать все мощные электроприборы сразу после появления света. Лучше подключать их постепенно, чтобы снизить нагрузку на сеть.
Важно: графики могут оперативно меняться из-за новых атак или состояния энергосистемы. Поэтому перед запланированными делами стоит проверять обновления на официальных ресурсах своего облэнерго.
Где смотреть графики отключения света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.