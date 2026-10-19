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Украинцам объявили новый график отключений света: у кого не будет электричества 20 октября

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
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icon 3,5 т.
Отключения света в Украине. Иллюстрация
Отключения света в Украине. Иллюстрация. Источник: Getty Images

Во вторник, 20 октября, в части регионов Украины вновь будут введены почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений – от 1 до 2 очередей. Это немного более жесткий режим, чем накануне, когда было объявлено об отключениях от 0,5 до 2 очередей.

На этот раз планируется отключать максимум по 25% потребителей одновременно (2 очереди, по 12,5% каждая). Об общем формате отключений сообщило "Укрэнерго", а некоторые облэнерго уже обнародовали конкретные графики.

График отключений света на 20 октября

График отключений света на 20 октября. Источник: Укрэнерго

Вероятно, графики отключений будут применяться в тех же регионах, что и ранее. Речь идет о Киеве, Киевской области, а также Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.

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Следует учитывать, что объявленные графики не являются окончательными и могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме. Проверять текущий график отключений следует на официальных ресурсах облэнерго в каждом регионе (все ссылки – в таблице ниже). Поиск доступен по улицам и номерам домов.

График отключений электроэнергии 20 октября

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

  • с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1 до 2 очередей.

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

  • с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электроэнергии, а снижение потребления тока.
Графики отключения света: разница между ГПВ, ГАВ, ГОП

Графики отключения света: разница между ГПВ, ГАВ, ГОП. Источник: Минэнерго

График отключений электроэнергии в Сумской области

"Сумыоблэнерго" одним из первых опубликовало расписание отключений по группам. Ожидается, что максимальное время без света в сумме за сутки составит 8 часов.

Отключение света в Сумской области 20 октября

Отключение света в Сумской области 20 октября. Источник: Сумыоблэнерго

Отключение электричества в Полтавской области: график на 20 октября

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 20 октября составит:

  • с 06:00 до 08:00 – 1 очередь;
  • с 08:00 до 10:00 – 1,5 очереди;
  • с 10:00 до 22:00 – 2 очереди;
  • с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
Отключение света в Полтавской области 20 октября

Отключение света в Полтавской области 20 октября. Источник: Полтаваоблэнерго

Где узнать свой график и очередь отключения в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ранее OBOZ.UA подсчитал, сколько денег понадобится украинцам, чтобы пережить блэкаут. Расчеты были проведены исходя из базовых потребностей одного человека на три суток без света.

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