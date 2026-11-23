С 1 декабря украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до конца 2026 года.

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Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что также до 30 апреля продлили действие льготного тарифа в 2,64 грн/кВтч.

Впрочем, подчеркнул министр, действовать он будет не для всех. Воспользоваться тарифом смогут лишь владельцы домов:

с электроотоплением;

без газификации или централизованного теплоснабжения.

"Правительство продлило действие ПСО (рус. – возложение специальных обязанностей. – Ред.) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Это позволяет сберечь нынешние цены на электроэнергию для бытовых потребителей", – говорится в сообщении.

Какой тариф на газ установили с 1 декабря 2026 года

Вместе с тем, с 1 декабря украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. При этом в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует – такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года. Как сообщили в самом "Нафтогазе":

Именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".

Платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, чьи домах и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Цены на него варьируются от 1 335 до 2 400 грн.