Украинцам назвали тариф на свет с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

С 1 ноября украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до конца апреля 2027 года – именно до этого временеи будет действовать ПСО (рус. – возложение специальных обязанностей), что, считают в Кабмине, позволяет сберечь нынешние цены на электроэнергию для бытовых потребителей.

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Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что также до 30 апреля продлили действие льготного тарифа в 2,64 грн/кВтч.

Впрочем, подчеркнул министр, действовать он будет не для всех. Воспользоваться тарифом смогут лишь владельцы домов:

с электроотоплением;

без газификации или централизованного теплоснабжения.

В Украине резко переписали тарифы на коммуналку

В то же время, в Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с сентября 2025-го по сентябрь 2026-го – тарифы выросли в целом на 6,3%. Впрочем, не все. Так, стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 87,6%. Также выросли расценки на:

канализацию – 83,1%;

уборку мусора – 19%;

аренду жилья – 13,7%;

содержание и ремонт жилья – 7%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 6,9%.

Вместе с тем, с августа по сентябрь тарифы выросли на 0,8%. В частности, расценки увеличились на:

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водноснабжение – на 5,6%;

канализацию – 5,5%;

уборку мусора – 0,8%;

аренду жилья – 2,1%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 0,1%;

содержание и ремонт жилья – на 0,8%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 335, так и за 2 400 грн.

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