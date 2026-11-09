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Украинцам назвали тариф на свет с 1 декабря 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
2,0 т.
Какой тариф на свет установят с 1 декабря 2026 года
Какой тариф на свет установят с 1 декабря 2026 года. Источник: Freepik

С 1 декабря украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до конца 2026 года.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что также до 30 апреля продлили действие льготного тарифа в 2,64 грн/кВтч.

Впрочем, подчеркнул министр, действовать он будет не для всех. Воспользоваться тарифом смогут лишь владельцы домов:

  • с электроотоплением;
  • без газификации или централизованного теплоснабжения.

Украинцы переплачивают за свет

В то же время, бытовая техника может потреблять электроэнергию даже, когда не работает – однак только, если подключена к розетке. Ведь в таком случае она находится в режиме ожидания.

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"Телевизоры, микроволновки, кондиционеры, стиральные машины и другая техника продолжают использовать небольшое количество электроэнергии. Отдельно это немного, но через год такие расходы могут быть ощутимыми", – рассказали в "Прикарпатьеоблэнерго".

В целом же, наибольшую нагрузку на домашнюю электросеть создают мощные бытовые приборы. Прежде всего, электроприта, которая потребляет сразу 4-8 кВт/ч. Далее идут:

  • бойлер – 2-3 кВт/ч;
  • кондиционер – 2,2-3,37 кВт/ч;
  • стиральная машина – 2-2,5 кВт/ч;
  • микроволновая печь – 1,5-2 кВт/ч;
  • холодильник – 0,3-0,6 кВт/ч.
Бытовая техника может потреблять электроэнергию даже, когда не работает

Бытовая техника может потреблять электроэнергию даже, когда не работает. Источник: Прикарпатьеоблэнерго

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 декабря украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. При этом в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует – такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года.

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