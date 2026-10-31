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Украинцам назвали новые графики отключения электроэнергии: как долго не будет света 31 октября

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
33
Как долго не будет света
Как долго не будет света. Источник: pexels | Burly Vinson

В Украине 31 октября графики отключения электроэнергии будут действовать с 6 утра и до конца суток. При этом графики введут в части областей.

Об этом говорится в сообщении "Укренерго". "В части областей Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления", – говорится в сообщении. Итак:

  • 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности
  • 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей)

Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты. "Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – говорится в сообщении.

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Что делать, если света нет, хотя по графику его должны включить

Если время планового отключения прошло, а электричество не появилось, это не всегда означает, что график нарушили. Причиной может быть авария, ремонтные работы или задержка из-за ситуации с безопасностью.

Энергетики советуют действовать так:

  • Проверьте автоматы и предохранители. После восстановления электроснабжения из-за скачка напряжения они могут сработать. Проверять оборудование нужно только при условии, что это безопасно.
  • Учитывайте воздушные тревоги. Во время угрозы обстрелов сотрудники энергетических предприятий могут находиться в укрытиях, поэтому восстановление электроснабжения иногда задерживается.
  • Проверьте информацию об аварийных и плановых отключениях. Они могут не совпадать со стабилизационными графиками. Информацию обычно публикуют на сайте и официальных страницах местного облэнерго.
  • Обратитесь к оператору системы распределения. Если выяснить причину не удалось, можно позвонить в кол-центр своего облэнерго или проверить информацию в личном кабинете потребителя.
  • Также не стоит одновременно включать все мощные электроприборы сразу после появления света. Лучше подключать их постепенно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Важно: графики могут оперативно меняться из-за новых атак или состояния энергосистемы. Поэтому перед запланированными делами стоит проверять обновления на официальных ресурсах своего облэнерго.

Где смотреть графики отключения света по адресу

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.

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