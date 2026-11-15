Украинцам "накинули" двойной тариф: "коммуналка" резко подорожала

В Украине ускорился рост цен – в октябре-2026 годовой уровень инфляции составил 11% против 8,9% в сентябре. Среди прочего, подорожали коммунальные услуги. За год – с октября 2025-го по октябрь 2026-го – тарифы выросли в целом на 7,4%. Впрочем, не все. Так, стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 106,5%, т.е., более чем вдвое.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросли расценки на:

канализацию – 99,3%;

уборку мусора – 19,5%;

аренду жилья – 15,8%;

содержание и ремонт жилья – 7,7%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 7,1%;

горячая вода и отопление – 0,1%.

На какие услуги тарифы не повышали

Впрочем, сразу на ряд услуг цены остались прежними. Это:

Электроэнергия;

газ.

Как изменились тарифы за месяц

Вместе с тем, с августа по сентябрь тарифы выросли на 1,3%. В частности, расценки увеличились на:

водноснабжение – на 10,1%;

канализацию – 8,8%;

аренду жилья – 2,5%;

уборку мусора – 1,6%;

содержание и ремонт жилья – 1%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 0,2%;

горячую воду, отопление – 0,1%.

Украинцы переплачивают за свет

В то же время, бытовая техника может потреблять электроэнергию даже, когда не работает – однак только, если подключена к розетке. Ведь в таком случае она находится в режиме ожидания.

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"Телевизоры, микроволновки, кондиционеры, стиральные машины и другая техника продолжают использовать небольшое количество электроэнергии. Отдельно это немного, но через год такие расходы могут быть ощутимыми", – рассказали в "Прикарпатьеоблэнерго".

В целом же, наибольшую нагрузку на домашнюю электросеть создают мощные бытовые приборы. Прежде всего, электроприта, которая потребляет сразу 4-8 кВт/ч. Далее идут:

бойлер – 2-3 кВт/ч;

кондиционер – 2,2-3,37 кВт/ч;

стиральная машина – 2-2,5 кВт/ч;

микроволновая печь – 1,5-2 кВт/ч;

холодильник – 0,3-0,6 кВт/ч.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 декабря украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. При этом в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует – такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года.