Украинцам "накинули" двойной тариф: "коммуналка" резко подорожала
В Украине ускорился рост цен – в октябре-2026 годовой уровень инфляции составил 11% против 8,9% в сентябре. Среди прочего, подорожали коммунальные услуги. За год – с октября 2025-го по октябрь 2026-го – тарифы выросли в целом на 7,4%. Впрочем, не все. Так, стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 106,5%, т.е., более чем вдвое.
Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросли расценки на:
- канализацию – 99,3%;
- уборку мусора – 19,5%;
- аренду жилья – 15,8%;
- содержание и ремонт жилья – 7,7%;
- услуги по управлению многоквартирными домами – 7,1%;
- горячая вода и отопление – 0,1%.
На какие услуги тарифы не повышали
Впрочем, сразу на ряд услуг цены остались прежними. Это:
- Электроэнергия;
- газ.
Как изменились тарифы за месяц
Вместе с тем, с августа по сентябрь тарифы выросли на 1,3%. В частности, расценки увеличились на:
- водноснабжение – на 10,1%;
- канализацию – 8,8%;
- аренду жилья – 2,5%;
- уборку мусора – 1,6%;
- содержание и ремонт жилья – 1%;
- услуги по управлению многоквартирными домами – 0,2%;
- горячую воду, отопление – 0,1%.
Украинцы переплачивают за свет
В то же время, бытовая техника может потреблять электроэнергию даже, когда не работает – однак только, если подключена к розетке. Ведь в таком случае она находится в режиме ожидания.
"Телевизоры, микроволновки, кондиционеры, стиральные машины и другая техника продолжают использовать небольшое количество электроэнергии. Отдельно это немного, но через год такие расходы могут быть ощутимыми", – рассказали в "Прикарпатьеоблэнерго".
В целом же, наибольшую нагрузку на домашнюю электросеть создают мощные бытовые приборы. Прежде всего, электроприта, которая потребляет сразу 4-8 кВт/ч. Далее идут:
- бойлер – 2-3 кВт/ч;
- кондиционер – 2,2-3,37 кВт/ч;
- стиральная машина – 2-2,5 кВт/ч;
- микроволновая печь – 1,5-2 кВт/ч;
- холодильник – 0,3-0,6 кВт/ч.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 декабря украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. При этом в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует – такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года.