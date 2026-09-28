В Украине потребители не должны самостоятельно оплачивать поверку счетчиков газа и электроэнергии – расходы на проверку, демонтаж и установку прибора покрывает поставщик. Газовые счетчики, в зависимости от класса точности, проверяются раз в 2 или 8 лет, электросчетчики – раз в 4 года, а правила в отношении водосчетчиков могут зависеть от владельца прибора и условий договора.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Требования к проверке бытовых приборов учета установлены, в частности, статьей 17 Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности".

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Потребителям следует знать эти правила, поскольку поверка является обязательной процедурой, но это не означает, что за нее в каждом случае нужно платить из собственных средств. Отдельно установлены правила относительно того, кто отвечает за своевременность проверки и как должны рассчитываться объемы потребления газа, пока счетчик временно снят.

Зачем вообще проводят поверку счетчиков

Счетчик используется для определения фактического объема потребленного ресурса, а его показания становятся основой для формирования счетов. Поэтому государство устанавливает требования к периодической проверке точности работы таких приборов.

Обязательной периодической поверке подлежат средства измерительной техники, показания которых используются для расчетов за потребленные населением электроэнергию и природный газ. Кроме того, поверка необходима после ремонта прибора.

Фактически в ходе процедуры устанавливается, соответствует ли счетчик определенным метрологическим требованиям и может ли он в дальнейшем использоваться для коммерческого учета. При этом периодичность процедуры различается в зависимости от типа и характеристик конкретного прибора.

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Как часто нужно проводить поверку газового счетчика

Для газовых счетчиков межповерочный интервал зависит от класса точности. Газовые счетчики и устройства преобразования объема класса точности 1,0 должны проходить поверку один раз в два года.

Для приборов класса 1,5 установлен значительно более длительный срок – один раз в восемь лет. Существует также отдельное правило относительно времени проведения процедуры.

Если срок очередной поверки газового счетчика уже наступил, ее должны провести в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона. Таким образом, владельцу жилья не нужно самостоятельно определять произвольную дату проведения процедуры – для этого существуют установленные межповерочные интервалы.

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Для бытовых счетчиков электроэнергии установлена иная периодичность. Такие приборы должны проходить периодическую поверку один раз в четыре года.

За поверку газового и электросчетчика потребитель платить не должен

Одна из важнейших норм касается именно стоимости процедуры. Если измерительное устройство, показания которого используются для расчетов за бытовое потребление газа или электроэнергии, принадлежит физическому лицу или находится в совместной собственности совладельцев многоквартирного дома, периодическая поверка проводится за счет соответствующего субъекта хозяйствования.

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Причем речь идет не только о непосредственной проверке счетчика. За счет соответствующего субъекта хозяйствования должны осуществляться также работы, необходимые для проведения процедуры, в частности демонтаж, транспортировка и последующий монтаж прибора.

То есть бытовому потребителю не следует автоматически соглашаться оплачивать плановую поверку счетчика газа или электроэнергии за свой счет, не выяснив основания для такого платежа. Госпродпотребслужба также обращает внимание на то, что ответственность за своевременное проведение периодической поверки, обслуживания и ремонта соответствующих средств измерительной техники возлагается на субъектов хозяйствования, предоставляющих соответствующие услуги.

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Что происходит, когда газовый счетчик забирают на поверку

Отдельный вопрос – как потребителю будут начислять газ в период, когда основной счетчик демонтирован. На время проведения поверки может быть установлен другой прибор учета. Однако сделать это возможно не всегда.

Если установить временный счетчик невозможно, это не означает, что потребителю автоматически будут начислять газ по максимально возможным объемам. В таком случае расчеты производятся на основе среднемесячного или среднесуточного объема потребления природного газа за аналогичный период предыдущего года.

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При этом учитывается, о каком периоде идет речь – отопительном или межотопительном. Если же человек пользовался газом менее шести месяцев и достаточной истории потребления за предыдущий год нет, для расчетов учитывают фактический период пользования газом.

Сколько времени счетчик может находиться на поверке

Для возврата прибора также предусмотрены сроки. Если демонтированный для периодической поверки газовый счетчик находится в собственности оператора газораспределительной системы, оператор в течение двух месяцев со дня его снятия должен за свой счет обеспечить установку расчетного счетчика вместо демонтированного.

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Если же счетчик принадлежит самому бытовому потребителю и успешно прошел периодическую поверку, оператор ГРМ также должен установить его обратно в течение двух месяцев с даты снятия. То есть демонтаж прибора для поверки не означает, что потребитель может на неопределенное время оставаться без надлежащего учета.

Что будет, если счетчик признают непригодным

Более сложная ситуация возникает, если во время поверки выяснится, что счетчик, принадлежащий потребителю, больше не пригоден для эксплуатации. В таком случае оператор ГРМ должен определить, целесообразно ли ремонтировать прибор. При принятии решения учитываются технические и экономические факторы.

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Если ремонт признан целесообразным, отремонтированный счетчик должен быть установлен потребителю в течение двух месяцев с даты его снятия. Если же оператор придет к выводу, что ремонтировать прибор нецелесообразно, действует иная процедура.

В такой ситуации оператор ГРМ должен бесплатно установить собственный расчетный счетчик газа аналогичного типоразмера, который в дальнейшем будет использоваться для коммерческих расчетов.

Сделать это необходимо в течение 15 рабочих дней после получения результатов периодической поверки, но в любом случае не позднее чем через два месяца после снятия старого прибора. В этот же срок потребителю должны вернуть его счетчик и письменно уведомить о результатах поверки и решении о нецелесообразности ремонта. При этом отказаться от установки счетчика, который в таком случае предоставляет оператор ГРМ, бытовой потребитель не может.

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