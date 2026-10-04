Украинцам могут перестать начислять льготу на коммунальные услуги: из-за чего исчезает скидка

В Украине льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг может быть уменьшена или отменена после перерасчета в связи с изменением доходов или состава семьи, переездом, изменением перечня услуг, истечением срока действия подтверждающего документа или назначением субсидии. Для части льготников в 2026 году важным является доход до 4660 грн на одного человека, однако для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников и защитниц соответствующие льготы предоставляются независимо от дохода.

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Об этом пишет профильный портал "На пенсии". Ситуация, когда человек ранее регулярно получал пособие, а после очередного перерасчета сумма вдруг стала меньше или выплата вообще исчезла, не всегда означает ошибку.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) при начислении учитывает актуальную информацию о льготнике и его домохозяйстве. Особое внимание стоит обратить на доходы.

Льгота внезапно уменьшилась: что могло произойти

Размер пособия на оплату коммунальных услуг не обязательно остается неизменным на протяжении всего периода его получения. При перерасчете могут быть учтены новые сведения, которых не было во время предыдущего назначения. Речь идет, в частности, о:

изменение доходов семьи;

увеличение или уменьшение количества членов семьи;

переезд;

изменение перечня коммунальных услуг;

истечение срока действия документа, подтверждающего право на льготу;

назначение жилищной субсидии.

Каждое из этих обстоятельств может повлиять либо на размер пособия, либо непосредственно на право его получения. Поэтому, если выплата неожиданно изменилась, в первую очередь стоит проверить, не произошли ли изменения в данных, на основании которых ПФУ производит расчет.

Доход превысил 4660 грн – льготу могут пересмотреть

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Для части льготников одним из главных критериев является среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека. В 2026 году он не должен превышать 4660 грн. Пенсионный фонд может определять право на такую помощь автоматически, используя, в частности, информацию о доходах, которую получает от налоговой службы.

Соответственно, ситуация может измениться даже в том случае, если сам льготник не подавал нового заявления. Если после получения актуальных данных выяснится, что среднемесячный доход в расчете на одного человека превысил установленный порог, право на льготу могут пересмотреть.

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В результате ее размер может измениться или начисления могут быть прекращены. Поэтому украинцам, для которых льгота зависит от доходов, в случае неожиданного прекращения выплат в первую очередь стоит проверить именно этот показатель.

Кого не касается ограничение по доходу

В то же время правило о 4660 грн распространяется не на всех получателей. Для ряда категорий право на соответствующие льготы не зависит от совокупного дохода семьи. В частности, к ним относятся участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших защитников и защитниц Украины.

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Таким образом, превышение указанного уровня дохода само по себе не должно лишать представителей этих категорий права на предусмотренные законодательством льготы. Поэтому при выяснении причин прекращения начислений важно учитывать не только доходы, но и конкретную категорию получателя.

Еще одна распространенная причина перерасчета – изменение состава семьи. Количество членов семьи, которые учитываются при определении права и размера льготы, напрямую влияет на расчет.

Например, состав домохозяйства может измениться в связи с регистрацией или выбытием члена семьи либо другими обстоятельствами. В таком случае старые данные уже не соответствуют фактической ситуации, поэтому ПФУ проводит расчет с учетом новой информации. О соответствующих изменениях льготник должен сообщать в Пенсионный фонд.

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После переезда размер льготы может измениться

Переезд – еще одно обстоятельство, о котором необходимо уведомить ПФУ. Причина проста: ведь после смены жилья может измениться набор коммунальных услуг, которыми фактически пользуется человек.

Например, в новом жилье могут отличаться тип отопления и другие жилищно-коммунальные услуги. Из-за этого сумма, на которую рассчитывается льгота, также может измениться.

Поэтому после переезда не стоит рассчитывать, что пособие автоматически останется точно таким же, как по прежнему месту жительства. ПФУ должен получить актуальную информацию, после чего расчет будет производиться уже в соответствии с новыми обстоятельствами.

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Размер льготы напрямую зависит от услуг, которыми пользуется домохозяйство. Если их перечень меняется, это может повлиять и на итоговую сумму помощи.

Например, человек мог перестать пользоваться определенной услугой или, наоборот, начать получать новую. Соответственно меняется база, на которую распространяется льгота. Об таких обстоятельствах также необходимо сообщать в Пенсионный фонд, чтобы при следующих начислениях использовались актуальные данные.

Истек срок действия удостоверения – выплата может прекратиться

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Если льгота не поступила, стоит проверить и документы, на основании которых человек имеет на нее право. В отдельных случаях документ или удостоверение может иметь определенный срок действия. По истечении этого срока ПФУ может прекратить начисление, если право на льготу на следующий период не подтверждено надлежащим образом.

Поэтому стоит проверить дату в документе и выяснить, нужно ли его продлить или предоставить Пенсионному фонду актуальные сведения. Есть еще одна причина, из-за которой человек может больше не получать привычную льготу, хотя право на государственную помощь фактически не утратил.

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Речь идет о назначении жилищной субсидии. Если домохозяйству назначили субсидию, предоставление льготы прекращается со следующего за месяцем назначения субсидии месяца. То есть одновременно получать оба вида помощи на оплату одних и тех же жилищно-коммунальных услуг не предусмотрено.

Субсидия может стать альтернативой

Если среднемесячный доход на одного человека превысил установленный для льготы порог, это еще не означает, что домохозяйство вообще останется без помощи по оплате коммунальных услуг. В такой ситуации можно проверить право на жилищную субсидию. Для ее назначения можно обратиться в Пенсионный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 октября меняется ситуация для украинцев, использующих электроэнергию для отопления жилья. В период с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года для таких потребителей предусмотрена возможность оплачивать электроэнергию по льготному тарифу 2,64 грн за кВт·ч. Однако этот тариф действует не на весь объем потребления без ограничений.