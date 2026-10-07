Украинцам массово отключают свет: какие графики действуют 7 октября в Киеве и по областям

В Украине 7 октября в некоторых регионах введены почасовые отключения электроэнергии. Графики действуют с 00:00 до 23:59. Отключения для бытовых потребителей происходят, в частности, в Киеве, Киевской области, в Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.

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Об общем режиме отключений сообщило "Укрэнерго", а подробные графики публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения света 7 октября: главное, что нужно знать

Объем отключений составляет от 0,5 до 1,5 очередей в зависимости от времени суток.

Ограничения вводятся не только для населения – для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

– для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности. Энергетики не исключают изменений в графиках. Поэтому украинцам стоит следить за обновлениями своих облэнерго.

Когда электроэнергия появится, пользоваться ею нужно экономно.

Графики отключений электроэнергии по регионам

Киев

Ограничения, по данным ДТЭК, действуют не с 00:00, а с 06:00. Общего расписания отключений для Киева не существует с прошлой зимы, когда были введеныиндивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно по конкретному адресу:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Киев Цифровой".

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Киевская область

Ограничения действуют с 6 утра до конца суток. Одно отключение может длиться до 5 часов.

Черкасская область

С 00:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения:

Главные истории дня

1.1 – 15:00-17:00, 23:00-24:00 (итого 3 часа);

– 15:00-17:00, 23:00-24:00 (итого 3 часа); 1.2 – 01:00-03:00, 15:00-17:00, 23:00-24:00 (всего 5 часов);

– 01:00-03:00, 15:00-17:00, 23:00-24:00 (всего 5 часов); 2.1 – 03:00-05:00, 15:00-17:00 (итого 4 часа);

– 03:00-05:00, 15:00-17:00 (итого 4 часа); 2.2 – 05:00-07:00, 17:00-19:00 (всего 4 часа);

– 05:00-07:00, 17:00-19:00 (всего 4 часа); 3.1 – 07:00-09:00, 17:00-19:00 (всего 4 часа);

– 07:00-09:00, 17:00-19:00 (всего 4 часа); 3.2 – 07:00-09:00, 17:00-19:00 (всего 4 часа);

– 07:00-09:00, 17:00-19:00 (всего 4 часа); 4.1 – 09:00-11:00, 19:00-21:00 (всего 4 часа);

– 09:00-11:00, 19:00-21:00 (всего 4 часа); 4.2 – 09:00-11:00, 19:00-21:00 (всего 4 часа);

– 09:00-11:00, 19:00-21:00 (всего 4 часа); 5.1 – 00:00-01:00, 11:00-13:00, 19:00-21:00 (всего 5 часов);

– 00:00-01:00, 11:00-13:00, 19:00-21:00 (всего 5 часов); 5.2 – 11:00-13:00, 21:00-23:00 (всего 4 часа);

– 11:00-13:00, 21:00-23:00 (всего 4 часа); 6.1 – 13:00-15:00, 21:00-23:00 (всего 4 часа);

– 13:00-15:00, 21:00-23:00 (всего 4 часа); 6.2 – 13:00-15:00, 21:00-22:00 (всего 3 часа).

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Сумская область

В Сумской области перерывы в электроснабжении также запланированы почти для всех групп. Максимальная продолжительность одного отключения – 4 часа.

Полтавская область

По данным облэнерго, с 00:00 до 07:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очереди. Уже с 07:00 до 15:00 объем отключений увеличивается до 1 очереди, а с 15:00 до 22:00 – до 1,5 очереди. С 22:00 до 23:59 будет действовать 1 очередь отключений.

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Житомирская область

Отключения распределены по всем группам потребителей. Максимальная продолжительность одного отключения – 2 часа.

Харьковская область

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Ограничения действуют с 00:00 до 23:59. Облэнерго опубликовало перечень очередей по адресам, а также ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 7 октября:

1.1 – 16:00-19:30 (всего 3,5 часа);

– 16:00-19:30 (всего 3,5 часа); 1.2 – 05:30-07:00 (всего 1,5 часа);

05:30-07:00 (всего 1,5 часа); 2.1 – 07:00-09:00, 16:00-19:30 (всего 5,5 часа);

07:00-09:00, 16:00-19:30 (всего 5,5 часа); 2.2 – 07:00-09:00, 16:00-19:30 (всего 5,5 часа);

07:00-09:00, 16:00-19:30 (всего 5,5 часа); 3.1 – 00:00-02:00, 22:00-23:00 (всего 3 часа);

00:00-02:00, 22:00-23:00 (всего 3 часа); 3.2 – 22:00-23:00 (всего 1 час);

22:00-23:00 (всего 1 час); 4.1 – 09:00-12:30 (всего 3,5 часа);

– 09:00-12:30 (всего 3,5 часа); 4.2 – 09:00-12:30 (всего 3,5 часа);

– 09:00-12:30 (всего 3,5 часа); 5.1 – 02:00-05:30, 15:00-16:00, 23:00-23:59 (итого 5,5 часов);

– 02:00-05:30, 15:00-16:00, 23:00-23:59 (итого 5,5 часов); 5.2 – 15:00-16:00, 23:00-23:59 (всего 2 часа);

15:00-16:00, 23:00-23:59 (всего 2 часа); 6.1 – 12:30-15:00 (всего 2,5 часа);

– 12:30-15:00 (всего 2,5 часа); 6.2 – 12:30-16:00 (итого 3,5 часа).

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Черниговская область

Отключения будут длиться в основном по 3,5 часа. "Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", – предупредили в облэнерго.

Где посмотреть графики отключений света для своей области

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуется следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты см. в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, массовые плановые отключения электроэнергии вернулись 6 октября. Ситуацию объяснили последствиями новых российских ударов по энергетике Украины.