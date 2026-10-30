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Украинцам массово приходят письма "с долгами за свет" от ДТЭК: почему им нельзя верить

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
1,1 т.
Иллюстративное фото. Платежка за коммунальные услуги
Мошенники "атакуют" украинцев письмами о несуществующих долгах за электроэнергию. Иллюстративное изображение. Источник: Freepik

Сотрудникам украинских госорганов массово приходят электронные письма якобы от "ДТЕК Енерго" с требованием погасить задолженность за электроэнергию. На самом деле это вредоносная кампания, цель которой – получить скрытый удаленный доступ к компьютерам жертв.

Как сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, атаку зафиксировали 29 октября 2026 года. Письма рассылала хакерская группировка UAC-0050, маскируясь под бухгалтеров оператора системы распределения электроэнергии.

Как действует хакерская схема

Чтобы обойти средства сетевой защиты и антивирусные системы, хакеры применили сложную цепочку заражения:

  • жертва получает письмо с призывом погасить долг и прикрепленным PDF-документом, в котором размещена фишинговая ссылка;
  • переход по ссылке ведет к загрузке RAR-архива, в котором содержится другой архив под паролем и файл с ключом для его распаковки;
  • внутри защищенного архива находится файл, запуск которого незаметно устанавливает программу удаленного администрирования, предоставляющую хакерам полный контроль над ПК.
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Чтобы затруднить анализ специалистами по кибербезопасности, была применена техника зашумления – большинство ресурсов, содержавшихся в программе удаленного доступа, были легитимными, но отдельные адреса использовались для реального управления зараженным ПК.

Как обезопасить себя и ПК: советы специалистов

  • Не переходить по ссылкам в письмах с требованиями немедленно оплатить задолженность.
  • Не распаковывать архивы с помощью ключей из сопроводительных текстовых файлов.
  • Проверять расчеты за энергоснабжение исключительно в личных кабинетах на верифицированных сайтах или через официальные приложения поставщиков.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, мошенники в Украине научились активно использовать нынешние реалии – регулярные ракетные обстрелы РФ, отключения света и социальные выплаты – для обмана населения. Такие обстоятельства стали основой для многих новых схем обмана.

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