Украинцам хотят переписать тарифы на газ и свет: насколько могут вырасти суммы в платежках

МВФ (Международный валютный фонд) предлагает Украине в течение трех лет постепенно отменить ПСО (Public Service Obligations), из-за чего по одному из сценариев электроэнергия может подорожать до 9,7 грн за кВт·ч, а газ – до 22 грн за кубометр. Однако это лишь рекомендации и расчеты фонда, а не принятое решение о немедленном повышении тарифов, также предусмотрена адресная помощь тем, кому будет сложно оплачивать коммунальные услуги.

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Об этом говорится в октябрьском отчете МВФ, где приведены два возможных сценария постепенной отмены ПСО. Оба предусматривают повышение тарифов в течение трех лет, однако итоговые суммы в платежках будут различаться в зависимости от того, по какому варианту будет проходить реформа.

Важно, что речь идет именно о рекомендациях и расчетах международных экспертов, а не об уже принятом решении украинского правительства повысить тарифы. Предложенные цифры показывают возможные ориентиры после завершения реформы, а не цены, которые потребители должны будут начать платить в ближайшее время.

Почему МВФ предлагает отказаться от ПСО

ПСО – это специальные обязательства, которые государство возлагает на участников энергетического рынка, чтобы защитить бытовых потребителей от полной рыночной стоимости электроэнергии и газа. Фактически этот механизм позволяет удерживать тарифы для населения на установленном государством уровне, а разницу между ценой для потребителя и расходами на поставку энергоресурсов компенсировать за счет других участников рынка.

Однако такая модель имеет значительную финансовую цену. По оценкам МВФ, в 2024-2026 годах расходы на энергетические субсидии, связанные с ПСО и аналогичными мерами, составляли около 3,7% валового внутреннего продукта Украины ежегодно. Поддержка низких тарифов требует ресурсов, которые могли бы направляться на другие государственные нужды.

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Аналитики фонда обращают внимание на то, что действующие тарифы не покрывают даже половины расходов на поставку энергоресурсов. В частности, цена электроэнергии для населения обеспечивает лишь около 41% необходимого уровня покрытия расходов, а тариф на газ – примерно 49%.

Остальную финансовую нагрузку в значительной степени берут на себя государственные энергетические компании, в частности "Нафтогаз" и "Энергоатом". В результате часть расходов на субсидирование не отражается непосредственно в государственном бюджете, а фактически остается на балансах предприятий.

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В МВФ считают, что это затрудняет оценку реальной стоимости поддержки населения, снижает прозрачность финансовых потоков и создает дополнительные риски для стабильности энергетического сектора. Компании, вынужденные продавать энергоресурсы дешевле их экономически обоснованной стоимости, имеют меньше возможностей финансировать ремонт, модернизацию и развитие инфраструктуры.

Сколько государству стоит сдерживание тарифов

Большую часть расходов на энергетические субсидии составляет поддержка тарифов на электроэнергию и газ. По подсчетам МВФ, в 2024-2026 годах субсидирование электроэнергии в рамках ПСО обходилось примерно в 1,8% ВВП в год. Еще около 1,4% ВВП составляли расходы, связанные с поддержкой тарифов на природный газ.

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Отдельно эксперты учли финансовую нагрузку, связанную с централизованным отоплением. Из-за моратория на повышение тарифов на тепло поддержка бытовых потребителей в этой сфере обходилась еще примерно 0,3% ВВП ежегодно. Еще 0,2% ВВП приходилось на субсидии производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

Таким образом, проблема не ограничивается только ценой электроэнергии и газа в платежках. Низкие тарифы на энергоносители влияют на финансовое состояние всего энергетического сектора, а также создают дополнительные расходы для государства.

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Кроме того, МВФ обращает внимание на потери налоговых поступлений. Из-за заниженных тарифов на газ недополученный НДС в среднем составлял около 0,2% ВВП в год в 2024-2026 годах. На рынке электроэнергии потери от недополученного НДС и акцизов составляли примерно 0,2% ВВП в 2024-м и 2025-м годах и 0,1% ВВП в 2026-м.

Фонд считает, что постепенное приведение тарифов к уровню, покрывающему расходы на поставку, поможет сократить скрытое финансирование субсидий и сделать энергетический рынок более финансово устойчивым.

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Как могут измениться тарифы на газ и электроэнергию

В отчете МВФ предложены два сценария отказа от ПСО. Оба предусматривают, что процесс будет происходить постепенно в течение трех лет, а не за счет одномоментного повышения цен.

Механизм может быть таким: в первый год отменяют 20% действующего объема специальных обязательств, во второй – еще 60%, а в течение третьего года – оставшиеся 20%. Соответственно, тарифы должны меняться поэтапно, по мере сокращения государственного вмешательства в ценообразование. Главное различие между двумя вариантами заключается в том, какие именно расходы будут учитываться при определении конечной стоимости энергоносителей.

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тарифы с учетом текущих рыночных условий;

Первый вариант предусматривает постепенное приведение цен для населения к уровню, соответствующему текущим рыночным условиям. По расчетам МВФ, на третьем году реализации реформы тариф на электроэнергию может составить 9,7 грн за кВт·ч, а на природный газ – 22 грн за кубометр с НДС. Это означало бы общее повышение тарифа на электроэнергию на 141%, а на газ – на 104% по сравнению с действующими уровнями, используемыми в расчетах фонда.

Такой сценарий предусматривает наиболее ощутимый рост стоимости коммунальных услуг для населения. В то же время он должен обеспечить больший финансовый эффект для государства и энергетического сектора: по оценке МВФ, полная реализация соответствующего пакета реформ позволила бы сэкономить около 3,2% ВВП.

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тарифы с учетом послевоенного восстановления.

Второй вариант предусматривает иной подход к определению конечных цен. Он ориентирован на среднесрочный период после окончания войны и учитывает возможное повышение эффективности поставок энергоресурсов, а также прозрачно определенные потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры.

При таком сценарии на третьем году реформы тариф на электроэнергию может составить 6 грн за кВт·ч, а на газ – 17,2 грн за кубометр с НДС. В этом случае общее повышение составило бы 52% для электроэнергии и 60% для газа. То есть рост цен был бы заметно меньше, чем в первом варианте.

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Соответственно, ожидаемая экономия от полного внедрения реформы также будет скромнее – около 1,5% ВВП. В то же время этот сценарий предполагает, что послевоенное восстановление и более эффективная работа энергетических предприятий позволят снизить расходы на поставки.

Таким образом, МВФ не предлагает единую окончательную цену, которую украинцы обязательно будут платить после отмены ПСО. В отчете приведены два возможных варианта, а их реализация будет зависеть от экономических условий, состояния энергетики и дальнейших решений украинских властей.

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Почему повышение тарифов должно сопровождаться помощью населению

В МВФ подчеркивают, что постепенный отказ от ПСО не должен означать, что все домохозяйства будут самостоятельно оплачивать полную стоимость энергоносителей независимо от своих доходов. Параллельно с тарифной реформой фонд предлагает развивать адресную социальную поддержку для тех, кто не имеет финансовой возможности оплачивать коммунальные услуги по новым ценам.

Такой подход предполагает, что помощь будут получать именно уязвимые домохозяйства, а не все потребители независимо от уровня их доходов. Отмечается, что это должно сделать государственную поддержку более адресной и сократить расходы на субсидирование тех, кто способен самостоятельно оплачивать энергоресурсы.

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В то же время МВФ пока не рекомендует вводить отдельные социальные тарифы на газ и электроэнергию. По мнению экспертов, такой механизм требует сложной системы контроля за потреблением и распределением энергоресурсов, которой в Украине пока нет.

Кроме того, введение социальных тарифов должно соответствовать требованиям европейского законодательства, в частности Третьего и Четвертого энергетических пакетов ЕС. Поэтому в фонде считают более целесообразным использовать адресную помощь вне системы ценообразования, а не устанавливать разные цены на один и тот же энергоресурс для отдельных категорий потребителей.

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В настоящее время предложенные МВФ сценарии не меняют действующие тарифы автоматически. В Украине продолжает действовать установленная правительством система специальных обязанностей, которая позволяет сдерживать стоимость электроэнергии и газа для бытовых потребителей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 1 декабря украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких в стране подавляющее большинство) будут платить за газ по действующему тарифу – 7,96 грн/кубометр. При этом в ближайшее время ожидать повышения цен не стоит – такой же цена будет как минимум до 30 апреля 2027 года.