Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: какая цена

Украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 335, так и за 2 400 грн.

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Дело в том, признали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", что возможность утечки газа есть всегда. А потому прибор будет полезный для всех потребителей газа:

Как трубопроводного.

Так и баллонного.

Как работает прибор

Принцип работы же сигнализатора, объяснили специалисты, состоит в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Цены на прибор

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 335, так и за 2 400 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно соединить с системой охраны дома.

Это нужно, рассказали газовщики, чтобы вовремя отреагировать на утечку газа. А также для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Украинцам назвали тариф на газ с 1 ноября

В то же время, с 1 ноября украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года, а потому, в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует. Как сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили:

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Именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".

Платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, даже когда бытовая техника не работает, она может потреблять электроэнергию. Однако только, если подключена к розетке – т.е., находится в режиме ожидания.

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