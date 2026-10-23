В Украине начались экстренные отключения света: что происходит в энергосистеме 23 октября

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Цель совсем иная: в ISW объяснили, что стоит за "интересом" России к мирным переговорамЦель совсем иная: в ISW объяснили, что стоит за "интересом" России к мирным переговорам"Ведет себя как ребенок". Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с Путиным"Ведет себя как ребенок". Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с ПутинымСилы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные ГенштабаИллюстрация - женщина с флажком УкраиныБеженцам из Украины переписали правила легализации в стране ЕС: что нужно знатьДональд Трамп и Владимир ПутинДемилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО: в The Economist раскрыли, какое мирное соглашение для Украины предлагают СШАНа войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. ФотоНа войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. Фото"Это была обычная семья": в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото"Это была обычная семья": в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. ФотоЗенитчик ВСУРФ атаковала Украину ударными дронами, силы ПВО сбили 140 из 176 целей: есть последствия в областяхУкраинские банки заметно обновили курс доллараУкраинские обменники заметно переписали курс: сколько стоит доллар 23 октябряСтарую гривню можно продать почти за 40 тысячСтарую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

В Украине начались экстренные отключения света: что происходит в энергосистеме 23 октября

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read4 мин
429
Украинцев предупредили об отключениях света
Украинцев предупредили об отключениях света. Источник: Freepik

В пятницу, 23 октября, в ряде украинских регионов продолжают действовать ограничения электроснабжения. В частности, фактически с 6 утра применяются графики отключений света для жителей Сумской, Черкасской и Харьковской областей. В то же время в Киеве и области около 10:50 начались экстренные отключения.

Накануне об этом уже предупреждали в "Укренерго", но местные облэнерго опубликовали подробности и конкретные графики. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Что происходит в энергосистеме

  • Графики почасовых отключений для всех потребителей объемом от 1 до 2 очередей одновременно действуют с 6 утра до 23:59.
  • Отдельно действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
  • Ночью был нанесен массированный обстрел одной из ТЭС ДТЭК, в результате чего оборудование было существенно повреждено, а станция прекратила выработку электроэнергии.
  • В целом с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подверглись атакам противника более 230 раз.

Киев

Утром в столице действовали стабилизационные отключения, но позже в ДТЭК по приказу "Укренерго" объявили экстренные отключения электроэнергии. В компании подчеркивают, что в это время графики не действуют, и советуют следить за объявлениями о дальнейшей ситуации в своем Telegram-канале.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
12,4 т.
Украинцы зимой могут оставаться без света до 20 часов в сутки: названы самые проблемные регионы
12,4 т.
Украинцы зимой могут оставаться без света до 20 часов в сутки: названы самые проблемные регионы
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
12,4 т.
Украинцев предупредили об отключениях света 23 октября: какой режим будет действовать
12,4 т.
Украинцев предупредили об отключениях света 23 октября: какой режим будет действовать
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
11,8 т.
Киев вернулся к графикам, еще в 7 областях действуют ограничения: какие отключения света 22 октября
11,8 т.
Киев вернулся к графикам, еще в 7 областях действуют ограничения: какие отключения света 22 октября

Киевская область

Накануне сообщалось о графиках отключений до двух групп одновременно общей продолжительностью до 8 часов без света. Но в 10:45 стало известно о введении экстренных отключений, когда графики не действуют. Соответствующая команда поступила от "Укренерго", но причина такого решения не раскрывается

Харьковская область

  • 1.1 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (суммарно 5 часов);
  • 1.2 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (суммарно 5 часов);
  • 2.1 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (суммарно 7 часов);
  • 2.2 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (суммарно 7 часов);
  • 3.1 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);
  • 3.2 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);
  • 4.1 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);
  • 4.2 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);
  • 5.1 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа);
  • 5.2 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа);
  • 6.1 – 06:00-08:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа);
  • 6.2 – 06:00-08:00, 17:00-20:30 (суммарно 5,5 часа).

Черкасская область

  • 1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);
  • 1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);
  • 2.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 (суммарно 6 часов);
  • 2.2 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 (суммарно 6 часов);
  • 3.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
  • 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
  • 4.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
  • 4.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
  • 5.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);
  • 5.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);
  • 6.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);
  • 6.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа).

Сумская область

  • 1.1 – 20:00-24:00 (в сумме 4 часа);
  • 1.2 – 18:00-22:00 (в сумме 4 часа);
  • 2.1 – 16:00-20:00 (в сумме 4 часа);
  • 2.2 – 14:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);
  • 3.1 – 12:00-16:00, 18:00-22:00 (в сумме 8 часов);
  • 3.2 – 10:00-14:00, 16:00-20:00 (в сумме 8 часов);
  • 4.1 – 08:00-12:00, 14:00-18:00 (в сумме 8 часов);
  • 4.2 – 06:00-10:00, 12:00-16:00 (в сумме 8 часов);
  • 5.1 – 06:00-08:00, 10:00-14:00 (в сумме 6 часов);
  • 5.2 – 08:00-12:00 (в сумме 4 часа);
  • 6.1 – 08:00-10:00 (в сумме 2 часа);
  • 6.2 – 22:00-24:00 (в сумме 2 часа).
Графики отключений света на Сумщине

Графики отключений света в Сумской области. Источник: Сумыоблэнерго

Черниговская область

  • 1.1 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);
  • 1.2 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);
  • 2.1 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);
  • 2.2 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);
  • 3.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);
  • 3.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);
  • 4.1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часа);
  • 4.2 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часа);
  • 5.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);
  • 5.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (суммарно 7 часов);
  • 6.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа);
  • 6.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа).
Когда не будет света в Черниговской области

Когда не будет света в Черниговской области. Источник: Черниговоблэнерго

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в регионе будут действовать графики почасовых отключений:

  • 06:00 – 08:00 – 1 очередь;
  • 08:00 – 22:00 – 2 очереди;
  • 22:00 – 23:59 – 1 очередь.
Что известно об ограничениях в Полтавской области

Что известно об ограничениях в Полтавской области. Источник: Полтаваоблэнерго

Графики отключений электроэнергии в 2026 году: где смотреть

Потребителей предупреждают: ситуация в энергосистеме может быстро измениться. Поэтому следует постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго):

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат и член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк призвал украинцев готовиться к суровой зиме. При негативном сценарии отключения могут длиться до 20 часов в сутки.

Похожие темы
Энергосистема УкраиныОтключение электричества в Украинеэлектроэнергия"Укрэнерго"облэнергоЭнергетика
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники