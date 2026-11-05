Украинцев в стране ЕС будут штрафовать за отключенное отопление: какую сумму придется заплатить

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Разгром 9-1 в Лиге чемпионов! Итальянский "карлик" ворвался в элиту с почти самым результативным матчем турнира – сколько не хватилоРазгром 9-1 в Лиге чемпионов! Итальянский "карлик" ворвался в элиту с почти самым результативным матчем турнира – сколько не хватилоДемократы в Конгрессе США могут добиться нового пакета помощи Украине и преодолеть вето Трампа – ReutersДемократы в Конгрессе США могут добиться нового пакета помощи Украине и преодолеть вето Трампа – ReutersВ берлинском отеле нашли мертвым министра экономики Баварии: все обстоятельства. ФотоВ берлинском отеле нашли мертвым министра экономики Баварии: все обстоятельства. ФотоШвейцария сняла санкции с Усманова и Фридмана, но ввела новые: что известноШвейцария сняла санкции с Усманова и Фридмана, но ввела новые: что известноРыбья кожа вместо повязок: как во Львове врачи спасают воина с тяжелыми ожогами. ФотоРыбья кожа вместо повязок: как во Львове врачи спасают воина с тяжелыми ожогами. ФотоИран якобы пригрозил нанести ракетные удары по Украине: разбираемся, почему это фейкИран якобы пригрозил нанести ракетные удары по Украине: разбираемся, почему это фейк"НАТО сильнее армии РФ, но...": военный аналитик назвал главную уязвимость Альянса"НАТО сильнее армии РФ, но...": военный аналитик назвал главную уязвимость Альянса"Есть надежда": Зеленский заявил, что надеется на возобновление помощи Украине после победы демократов на выборах в США"Есть надежда": Зеленский заявил, что надеется на возобновление помощи Украине после победы демократов на выборах в СШАСпикер Джонсон покинет пост после поражения республиканцев на выборах: кто может занять его местоСпикер Джонсон покинет пост после поражения республиканцев на выборах: кто может занять его местоПольша, Норвегия и Финляндия запустили программы подготовки резервистов к возможной войне с Россией: что происходитПольша, Норвегия и Финляндия запустили программы подготовки резервистов к возможной войне с Россией: что происходит
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Украинцев в стране ЕС будут штрафовать за отключенное отопление: какую сумму придется заплатить

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
249
Иллюстративное фото, батареи, отопительный сезон
В Польше решили наказывать тех, кто постоянно отключает отопление в квартире. Источник: Freepik

Отопление зимой составляет львиную долю коммунальных расходов в большинстве стран, и Польша – не исключение. Но отключенные радиаторы не защитят от платы за тепло – заплатить придется около 500 злотых (почти 6 тыс. грн).

Об этом сообщает Interia. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

Почему "ноль" на термостате не освобождает от оплаты

Согласно польскому законодательству нулевые показания счетчиков тепла квалифицируются как "тепловой паразитизм". Так называют ситуацию, когда жилье обогревается за счет соседних квартир.

Многоквартирные дома в Польше подчиняются общей системе содержания и поддержания температурного режима. Согласно постановлениям Министерства инфраструктуры и Министерства климата Польши, установлен официальный температурный порог для жилых помещений:

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
6,7 т.
В Украине объявили новый график отключений: где не будет света 5 ноября
6,7 т.
В Украине объявили новый график отключений: где не будет света 5 ноября
Александр ЛитвинАлександр Литвин
45,2 т.
Тариф на электроэнергию с 1 ноября: сколько будут платить украинцы за каждый кВт*ч
45,2 т.
Тариф на электроэнергию с 1 ноября: сколько будут платить украинцы за каждый кВт*ч
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
11,8 т.
Украинцам отключают свет в экстренном режиме: где самая сложная ситуация, а где действуют графики
11,8 т.
Украинцам отключают свет в экстренном режиме: где самая сложная ситуация, а где действуют графики
  • не менее 20°C – в жилых комнатах;
  • не менее 24°C – в ванных комнатах.

И кооперативы, и управляющие компании имеют законное право начислять дополнительную компенсационную плату тем жильцам, которые держат батареи выключенными или поддерживают температуру ниже минимально допустимой. Так, жительница Гдыни, которая выключала батареи на время отсутствия дома, уже получила от жилищного кооператива дополнительный счет на 496,18 злотых.

Что изменится с 1 января

В целях имплементации Директивы ЕС об энергоэффективности (EED) в польском энергетическом законодательстве вступают в силу новые, более строгие правила. Они призваны окончательно искоренить "энергетический вампиризм", из-за которого добросовестные жильцы вынуждены больше платить за обогрев соседних неотапливаемых стен.

  • платить за тепло придется даже в том случае, если регулятор на радиаторе постоянно стоит на отметке "0";
  • будет начисляться не менее 15% от средних переменных расходов на один квадратный метр площади всего здания;
  • или плата будет рассчитываться исходя из стоимости энергии, необходимой для поддержания базовой температуры в доме;
  • все приборы учета и распределители расходов тепла должны быть переведены на систему дистанционного считывания показаний – в большинстве домов их полностью заменят на новые приборы соответствующего стандарта.

Следует учитывать также, что полное отключение батарей может привести к появлению сырости и плесени в помещении. Поэтому эксперты советуют во время длительного отсутствия дома оставлять термостат на минимальном поддержании температуры – на отметке "1" или "*".

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцев в Польше, которые участвуют в программе "800 Плюс", предупредили о дополнительных проверках. Тем, кто их не пройдет, автоматически отменят выплаты от государства.

Похожие темы
Украинцы за границейкоммунальные услугиотоплениеЖКХПольшаукраинцы в Польшебеженцы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!