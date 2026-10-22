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Украинцев предупредили об отключениях света 23 октября: какой режим будет действовать

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
666
Иллюстративное изображение. Женщина со свечой как иллюстрация отключения света.
Когда будут отключать электроэнергию 23 октября. Иллюстрация. Источник: КГГА / Facebook

Ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной, в связи с чем в пятницу, 23 октября, в части страны продолжат применять ограничения электроснабжения. В частности, с 6 утра и до конца суток будут действовать графики отключения света для населения объемом до 2 очередей одновременно.

Об этом сообщили в "Укренерго". Там напомнили, что причиной ограничений остаются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Заявление ''Укренерго''

Заявление "Укренерго". Источник: Укренерго

Какие ограничения будут действовать

    • 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).
    • 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности

    "Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – предупредили энергетики и призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появится.

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    Ситуация в энергосистеме может быстро меняться, поэтому украинцам советуют постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

    Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
    Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
    Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
    Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
    Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
    Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
    Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
    Запорожье www.zoe.com.ua/
    Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
    Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
    Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
    Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
    Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
    Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
    Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
    Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
    Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
    Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
    Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
    Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
    Херсон и Херсонская область

    https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

    Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
    Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
    Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
    Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

    Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат и член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк призвал украинцев готовиться к суровой зиме. При негативном сценарии отключения могут длиться до 20 часов в сутки. 

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