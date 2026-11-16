Украинцев предупредили о важном дедлайне: кто может остаться без зимовой льготы на коммуналку

Украинцы могут получать жилищную субсидию на отопительный сезон 2026-2027 годов, причем большинству нынешних получателей помощь пересчитают автоматически. Тем, кто оформляет ее впервые или у кого изменился состав домохозяйства, нужно подать заявление и декларацию до 30 ноября включительно, чтобы получать выплаты с 1 октября.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Сделать это можно как лично, так и дистанционно, не выходя из дома. Особенно важно не пропустить крайний срок – 30 ноября.

Когда назначают субсидию на отопительный сезон 2026-2027 годов

Жилищная субсидия назначается на год – с мая текущего года по апрель следующего. Однако размер государственной помощи Пенсионный фонд пересматривает дважды в год, поскольку расходы домохозяйств на коммунальные услуги существенно различаются в зависимости от сезона. В частности, предусмотрены два периода расчета:

неотопительный сезон – с 1 мая по 30 сентября;

отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Таким образом, субсидия на отопительный сезон 2026-2027 годов охватывает период с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года. По информации Пенсионного фонда, большинству украинцев, которые уже получают жилищную субсидию, не нужно повторно подавать документы.

Специалисты самостоятельно проведут перерасчет с учетом актуальных доходов и других показателей домохозяйства. Это касается также отдельных семей, которым в неотопительный сезон была рассчитана субсидия в нулевом размере.

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Если право на помощь сохраняется, ее размер на отопительный период определят автоматически. В то же время автоматическое переназначение возможно при условии, что в домохозяйстве не произошло изменений, влияющих на право получения помощи или ее размер.

Кому нужно повторно подавать заявление на субсидию

Несмотря на автоматический перерасчет для большинства получателей, некоторым украинцам все же придется самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд. Это необходимо сделать, если изменились обстоятельства, которые могут повлиять на назначение государственной помощи. В частности, новое заявление и декларацию нужно подать таким категориям граждан:

Главные истории дня

тем, кто оформляет субсидию впервые – если домохозяйство раньше не получало помощь на оплату коммунальных услуг, необходимо пройти процедуру оформления; тем, кому отказали в субсидии на неотопительный сезон – если причину отказа устранили, человек может повторно обратиться за назначением выплат; арендаторам жилья – если человек снимает квартиру или дом и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги, для оформления помощи нужно подать документы, в частности договор аренды; внутренне перемещенным лицам – ВПЛ, которые хотят получать субсидию по фактическому месту проживания, должны обратиться с соответствующим заявлением; домохозяйствам, где фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано – в таком случае необходимо документально подтвердить количество лиц, которые действительно живут в жилье; украинцам, у которых изменился состав домохозяйства – например, если кто-то из членов семьи выехал, зарегистрировался по другому адресу или изменились другие обстоятельства, влияющие на расчет; тем, кто оформляет помощь на приобретение топлива – это касается граждан, претендующих на субсидию для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива.

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Также повторно обратиться в ПФУ нужно в случае изменения имущественного положения, перечня жилищно-коммунальных услуг или других важных обстоятельств, которые могут повлиять на право получения помощи. Отдельно стоит обратить внимание на задолженность за коммунальные услуги.

Если из-за долгов домохозяйству отказали в субсидии, это не означает, что в дальнейшем оно не сможет получать государственную поддержку. После погашения задолженности, заключения договора о ее реструктуризации или обжалования долга в судебном порядке можно повторно подать документы.

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Какие доходы учитывают при расчете субсидии

Размер жилищной субсидии не одинаков для всех украинцев. Его определяют индивидуально для каждого домохозяйства, учитывая доходы членов семьи, количество людей, проживающих в жилье, и расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Для расчета субсидии на отопительный сезон 2026–2027 годов Пенсионный фонд учитывает доходы за первый и второй кварталы 2026 года. Для пенсионеров предусмотрен отдельный порядок: при расчете принимают во внимание размер начисленной пенсии за август 2026 года.

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Таким образом, при определении размера помощи специалисты оценивают финансовые возможности семьи и сопоставляют их с расходами на коммунальные услуги. Важно понимать, что субсидия не покрывает автоматически все коммунальные платежи. Ее размер зависит от индивидуальных показателей домохозяйства и установленных социальных нормативов потребления услуг.

Какие документы нужны для оформления субсидии

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за помощью.

В заявлении указывают информацию о домохозяйстве, а в декларации – сведения о доходах, расходах и других обстоятельствах, которые могут влиять на назначение государственной поддержки. В то же время в зависимости от ситуации заявителя Пенсионный фонд может запросить дополнительные подтверждения.

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Документ Кому нужно подавать Договор найма или аренды жилья Украинцам, которые снимают квартиру или дом Копия договора о реструктуризации долга Тем, кто имеет задолженность за коммунальные услуги и договорился о ее погашении частями Справка ВПЛ Переселенцам, которые оформляют субсидию по фактическому месту жительства Документ о непроживании зарегистрированного лица Домохозяйствам, где фактическое количество жильцов меньше зарегистрированного Справка о доходах Если необходимой информации нет в информационных базах ПФУ и налоговой службы

Перечень дополнительных документов определяют индивидуально. Поэтому перед подачей заявления стоит проверить, какие именно подтверждения нужны в конкретном случае.

Как оформить субсидию онлайн через Пенсионный фонд: пошаговая инструкция

Украинцам не обязательно лично посещать учреждения, чтобы оформить государственную помощь. Подать заявление можно дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого понадобятся квалифицированная электронная подпись (КЭП) и электронные копии документов, которые необходимо приложить к заявлению.

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Порядок оформления субсидии онлайн такой:

перейдите на официальный веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины; авторизуйтесь в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи; откройте раздел "Коммуникации с ПФУ"; выберите услугу "Заявление на жилищную субсидию или льготу"; заполните электронное заявление, указав необходимую информацию о домохозяйстве; добавьте сканированные копии документов, если они нужны для подтверждения обстоятельств; проверьте правильность внесенных данных, сформируйте заявление и подпишите его электронной подписью; нажмите кнопку "Отправить в ПФУ".

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После этого документы поступят в Пенсионный фонд для обработки. Статус обращения можно проверять в личном кабинете на портале.

Где еще можно оформить жилищную субсидию

Если у человека нет электронной подписи или он не хочет пользоваться онлайн-сервисами, документы можно подать другими способами. В частности, украинцы могут обратиться:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченных должностных лиц территориальных общин;

в центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

через портал государственных услуг Дія;

по почте – на адрес соответствующего территориального органа Пенсионного фонда.

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Один из важнейших моментов для украинцев, которые планируют впервые оформить жилищную субсидию или должны подать новое заявление, – крайний срок обращения. Чтобы получать помощь с начала отопительного сезона, документы необходимо подать до 30 ноября 2026 года включительно.

В таком случае субсидию назначат с 1 октября 2026 года, даже если заявитель обратился в Пенсионный фонд позже начала отопительного сезона. Если же подать документы начиная с 1 декабря, государственную помощь будут назначать только с месяца обращения. То есть за октябрь и ноябрь субсидию в таком случае не начислят.

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После подачи документов украинцы могут самостоятельно проверить информацию о назначении помощи и ее размере. Для этого нужно зайти на вебпортал Пенсионного фонда Украины, авторизоваться в личном кабинете и открыть раздел "Моя субсидия". Там можно посмотреть информацию о назначенной жилищной субсидии, периоде ее предоставления и сумме начисленной помощи.

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