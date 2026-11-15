Украинцев предупредили о важном изменении в передаче показаний газа: какие данные не засчитают

Украинцам могут не засчитать показания газового счетчика, если передать их через SMS на номер 7104, поскольку этот способ больше не работает, а сообщения не поступают оператору газораспределительной сети. Чтобы избежать ошибок в учете потребленного газа и начислениях в платежках, показания нужно ежемесячно с 1-го по 5-е число передавать через личный кабинет "Газмережі", приложение "КУБ" или контакт-центр по номеру 0 800 303 104.

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О проблеме сообщили в Харьковском городском филиале ООО "Газорозподільні мережі України". Там подчеркнули, что в интернете распространяется недостоверная информация о возможности передать показания счетчика с помощью SMS на номер 7104.

На самом деле сообщения, отправленные таким способом, не поступают оператору газораспределительной сети. Переданные цифры не попадают в систему учета. Соответственно, их не используют для определения фактического объема потребленного газа и последующих начислений.

Как правильно передать показания газового счетчика

Чтобы показания были учтены, необходимо воспользоваться сервисами, предусмотренными оператором газораспределительной сети. В частности, потребителям доступны несколько вариантов. Передать данные можно через:

личный кабинет "Газмережі" – для этого нужно авторизоваться на официальном сайте;

мобильное приложение "КУБ";

контакт-центр – по телефону 0 800 303 104.

Таким образом, потребителям не обязательно пользоваться только мобильным приложением или иметь смартфон, чтобы передать показания. Сделать это можно и через личный кабинет на сайте или по телефону.

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В то же время важно проверять, действительно ли информация была отправлена через официальный сервис. Сам факт отправки сообщения на номер, который упоминается в сторонних инструкциях или публикациях, не гарантирует, что оператор получит эти данные.

Когда нужно передавать показания газового счетчика

Показания газового счетчика необходимо передавать ежемесячно с 1-го по 5-е число. Именно в этот период потребителям нужно зафиксировать актуальные цифры на приборе учета и сообщить их оператору газораспределительной сети.

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Следующий период приема показаний, о котором говорится в сообщении, продлится с 1 по 5 декабря. Соответственно, тем, кто еще не передал данные за соответствующий месяц, стоит учесть установленные сроки и не откладывать это на последний день.

Своевременная передача показаний необходима для корректного учета потребленного газа. Если информация не поступила оператору или была передана ненадлежащим способом, фактические цифры счетчика могут не учесть при расчетах.

С 28 ноября изменится еще один способ передачи показаний

Отдельно потребителям стоит учитывать предстоящие изменения в работе сервисов "Нафтогаза". С 28 ноября 2026 года компания прекращает принимать показания газовых счетчиков через привычную онлайн-форму на своем сайте. Вместо этого пользователям предлагают перейти на мобильное приложение "КУБ".

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Однако закрытие онлайн-формы не означает, что передавать показания можно будет исключительно через смартфон. Другие предусмотренные способы связи с оператором газораспределительной сети остаются доступными.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, владельцы квартир и частных домов с официально оформленным электроотоплением могут платить за электроэнергию 2,64 грн/кВт*ч (вместо 4,32 грн) с 1 октября по 30 апреля. Льготная цена распространяется на потребление до 2000 кВт*ч в месяц включительно.