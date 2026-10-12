Украинцев предупредили о новых отключениях света: какой режим будет действовать 13 октября
Во вторник, 13 октября, в некоторых регионах Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений и ограничения мощности будут действовать с самого утра и до конца суток.
Об этом сообщили в "Укрэнерго" и назвали главной причиной возвращения ограничений – последствия систематических российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры. В частности, будет действовать следующий режим:
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для бытовых потребителей – графики почасовых отключений (объемом от 0,5 до 2 очередей);
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для промышленности и бизнеса – вводятся графики ограничения мощности.
В то же время энергетики подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в зависимости от обстоятельств. Энергетики советуют потребителям следить за оперативными обновлениями и точным расписанием отключений на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.
Как сообщал OBOZ.UA, при этом украинцам рекомендуют уже сейчас изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые меры – от переноса времени работы бытовой техники до умеренного использования обогревателей – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.
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