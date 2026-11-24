Украинцев предупредили о новых графиках отключения света: какой режим будет действовать 25 ноября
В среду, 25 ноября, в ряде регионов Украины снова столкнутся с почасовыми отключениями электроэнергии. Объем ограничений составит до 3 очередей, то есть в самые проблемные промежутки времени одновременно будут отключать половину потребителей, а в целом света может не быть до 12-16 часов в сутки.
Графики будут применять круглосуточно – с 00:00 до 23:59, однако в некоторых областях расписание может отличаться. Об общем режиме отключений сообщило "Укренерго".
График отключения света на завтра, 25 ноября: какой режим
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 00:00 до 23:59 – от 1 до 3 очередей;
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 00:00 до 23:59 – иногда предусматривают не полное отключение электричества, а снижение потребления тока.
График отключения электроэнергии по адресу для всех областей: где смотреть
Энергетики регулярно советуют украинцам следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, Украина разработала план по прохождению зимы. Он предусматривает меры по защите энергетической инфраструктуры, обеспечению запасов топлива и поддержке граждан в случае перебоев с электричеством.