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Украинцы, которые используют электроэнергию для отопления, могут платить по тарифу вдвое ниже: как оформить

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read3 мин
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Настенный электрический котел с трубами системы отопления в жилом доме
Мощность электроотопительной установки должна укладываться в разрешенную по договору распределения электроэнергии. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

Владельцы квартир и частных домов с официально оформленным электроотоплением могут платить за свет 2,64 грн/кВт*ч (вместо 4,32 грн) с 1 октября по 30 апреля. Льготная цена распространяется на потребление до 2000 кВт*ч в месяц включительно.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Обычная цена для бытовых потребителей составляет 4,32 грн/кВт*ч с НДС, по ней оплачивают и потребление сверх льготного объема.

При потреблении ровно 2000 кВт*ч в течение месяца отопительного периода счет по льготной цене составит 5280 грн: 2000 × 2,64. По стандартной цене это 8640 грн: 2000 × 4,32, то есть разница – 3360 грн.

В каких квартирах и домах доступна льгота

Оформить тариф могут владельцы частных домов и квартир в многоэтажках при отсутствии другого вида отопления, объясняет ДТЕК Київські Регіональні Електромережі. Электроотопительная установка должна соответствовать проектной документации и быть введена в эксплуатацию в установленном порядке.

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К такому оборудованию относятся, в частности, электрокотлы, конвекторы, нагревательные панели, встроенные нагревательные кабели и тепловые насосы. Для стационарной системы применяют предусмотренное проектом сертифицированное оборудование. Его суммарная мощность не должна превышать разрешенную по договору распределения электроэнергии; если превышает, перед установкой нужно оформить увеличение мощности.

Какие документы нужны для оформления

В перечне ДТЕК Київські Регіональні Електромережі для всех помещений указаны

  • копию паспорта и ИНН владельца;
  • выписку из реестра о праве собственности;
  • заявление установленного образца о внесении изменений в паспорт точки распределения.

Именно в этом паспорте оператор должен указать мощность электроотопительного оборудования и отапливаемую им площадь.

Для квартиры и частного дома нужен проект реконструкции электросетей для установки электроотопления. Ввод установки в эксплуатацию подтверждает один из документов: техпаспорт жилья с указанным видом отопления "электроотопление" или акт осмотра установки, составленный уполномоченным представителем оператора системы распределения.

Для квартиры дополнительно подают документ об отсутствии других систем отопления. Это может быть акт отключения дома или квартиры от централизованного отопления либо решение органа местного самоуправления об отключении дома от этих сетей.

Если проекта нет, его можно заказать у оператора или организации с лицензией на проектные работы. Для заказа в ДТЭК нужны копия техпаспорта с отмеченными на плане местами установки нагревательных приборов, их мощностью и расположением узла учета, а также копии паспортов отопительных приборов или систем.

Как подать заявку и когда изменится тариф

ДТЭК Киевские Региональные Электросети принимает заявки через личный кабинет: туда загружают документы и готовый проект или выбирают его заказ. Компания указывает срок подготовки проекта – 10 календарных дней после поступления оплаты. Проект сторонней организации требует дополнительного времени на согласование с оператором.

После подготовки пакета документов работники осматривают установку на соответствие проекту. После осмотра и оформления заявления об изменениях паспорт точки распределения обновляют в течение трех рабочих дней и отправляют владельцу и поставщику. Льготный тариф становится доступным с первого числа следующего месяца.

"Дополнительно обращаться никуда не нужно. Мы, как оператор системы распределения (ОСР), со своей стороны информируем Поставщика о наличии у бытового потребителя электроотопительной установки", – пояснили в ДТЕК Київські Регіональні Електромережі.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 ноября президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в регионах после российских ударов и восстановлению энергетической инфраструктуры. По его словам, восстановительные работы продвигаются слишком медленно, а информация из нескольких городов оказалась недостоверной.

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