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Украинцы переплачивают за свет: почему счетчик "крутится", хотя техника выключена

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
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Украинцы переплачивают за свет
Украинцы переплачивают за свет. Источник: Freepik

Бытовая техника может потреблять электроэнергию даже, когда не работает – однак только, если подключена к розетке. Ведь в таком случае она находится в режиме ожидания.

Об этом рассказали в "Прикарпатьеоблэнерго"ю Там отметили: не обращать внимание на то, что объемы такого потребления невысокие не стоит – ведь за год они могут превратиться в ощутимую сумму в счетах.

"Телевизоры, микроволновки, кондиционеры, стиральные машины и другая техника продолжают использовать небольшое количество электроэнергии. Отдельно это немного, но через год такие расходы могут быть ощутимыми", – говорится в сообщении.

Какая техника "скрыто" потребляет больше всего электроэнергии

Как объяснили "Прикарпатьеоблэнерго" наибольшую нагрузку на домашнюю электросеть создают мощные бытовые приборы. Прежде всего, электроприта, которая потребляет сразу 4-8 кВт/ч. Далее идут:

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  • бойлер – 2-3 кВт/ч;
  • кондиционер – 2,2-3,37 кВт/ч;
  • стиральная машина – 2-2,5 кВт/ч;
  • микроволновая печь – 1,5-2 кВт/ч;
  • холодильник – 0,3-0,6 кВт/ч.
Какая техника ''скрыто'' потребляет больше всего электроэнергии

Какая техника "скрыто" потребляет больше всего электроэнергии. Источник: "Прикарпатьеоблэнерго"

Как снизить счета за свет

В то же время, отмечается, украинцы могут сэкономить существенные суммы, придерживаясь определенных правил использования электроприборов. Прежде всего, отмечается, следует выключать из розетки приборы, которые не в данный момент не используются.

"Если у вас установлен двухзонный счетчик, программируйте работу бойлера преимущественно на ночной период, когда действует более дешевый тариф. Если холодильник работает уже много лет, стоит рассмотреть замену современной энергоэффективной модели класса А+, А++ или А+++ – она потребляет значительно меньше электроэнергии", – рассказали энергетики.

Кроме того, они советуют кондиционеры класса A++ или A++++ – поскольку они потребляют на 30-50% меньше электроэнергии, чем модели класса B или C. Также, подчеркивается, стоит не забывать очищать фильтры прибора.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, за ноябрь украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до конца апреля 2027 года – именно до этого временеи будет действовать ПСО (укр. – "покладення спеціальних обов’язків"), что, считают в Кабмине, позволяет сберечь нынешние цены на электроэнергию для бытовых потребителей.

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