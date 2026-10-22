Украинцы зимой могут оставаться без света до 20 часов в сутки: названы самые проблемные регионы

Зимой в Украине возможны длительные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры и ограниченных возможностей передачи электроэнергии в отдельные регионы. По негативному сценарию отключения могут длиться до 20 часов в сутки. Для повышения устойчивости энергосистемы необходимо строить новые подстанции и линии электропередачи, реконструировать имеющиеся объекты и обеспечить финансовую стабильность "Укренерго".

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Народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк подчеркнул в комментарии Київ24 проблемы с передачей электроэнергии в центральные и восточные области. По его словам, для этого необходимо строить новые подстанции и линии электропередачи, реконструировать имеющиеся объекты и обеспечивать финансовую устойчивость.

Украинская энергосистема уже не первый год работает в условиях российских атак, однако каждый новый отопительный сезон создает дополнительные риски. Осенью и зимой потребление электроэнергии растет из-за отопления, освещения и более активного использования бытовых приборов, а повреждения электростанций и сетей затрудняют обеспечение потребителей.

Ситуация осложняется тем, что для стабильной работы энергосистемы недостаточно только произвести необходимое количество электроэнергии. Ее нужно еще и передать от электростанций в регионы, где есть спрос. Если магистральные сети или подстанции повреждены, даже имеющейся генерации может быть недостаточно для обеспечения всех потребителей в определенной части страны.

По словам Нагорняка, нынешние трудности связаны, в частности, с возможностями "Укренерго" передавать электроэнергию в центральные и восточные области. Энергетическая система состоит из нескольких взаимосвязанных элементов: электростанций, магистральных сетей, подстанций и распределительной инфраструктуры. Повреждение любого из этих звеньев может ограничить поставки электроэнергии потребителям.

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Действительно ли украинцы могут оставаться без света по 12-20 часов

Энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что после наступления морозов отключения могут стать значительно продолжительнее. Он предположил, что при относительно благоприятном сценарии электричества может не быть около 12 часов в сутки, а в наиболее проблемных регионах при неблагоприятных условиях периоды без света могут превышать 20 часов.

Среди территорий, которые эксперт считает особенно уязвимыми к такому развитию событий, он назвал Киевскую, Харьковскую и Одесскую области. Фактическая продолжительность отключений будет зависеть от последствий российских атак, темпов восстановления оборудования, доступной генерации, возможностей импорта электроэнергии и уровня потребления. Поэтому нет оснований утверждать, что все украинцы обязательно будут сидеть без света по 12 или 20 часов ежедневно.

Главные истории дня

В дискуссиях об энергетической ситуации часто используют слово "блэкаут", хотя оно не всегда точно описывает происходящее в энергосистеме. Длительные почасовые отключения означают, что подачу электроэнергии ограничивают для отдельных групп потребителей или регионов, чтобы сохранить баланс и не допустить перегрузки сетей.

В таких условиях энергосистема продолжает работать, хотя поставки электроэнергии осуществляются с ограничениями. Полный блэкаут – гораздо более масштабное явление, связанное с потерей работоспособности энергосистемы или ее значительной части.

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Что нужно изменить в работе "Укренерго"

Нагорняк считает, что для повышения устойчивости энергосистемы недостаточно лишь ремонтировать поврежденные объекты. Нужно системно расширять и модернизировать инфраструктуру, обеспечивающую передачу электроэнергии. В частности, речь идет о нескольких направлениях работы.

строительство новых подстанций – дополнительные объекты должны расширить возможности сети и помочь передавать электроэнергию туда, где она нужна;

реконструкция существующих подстанций – модернизация оборудования необходима для повышения надежности инфраструктуры и ее адаптации к современным нагрузкам;

строительство новых линий электропередачи – развитие сети позволит расширить возможности передачи электроэнергии между регионами;

замена устаревших линий – обновление оборудования должно уменьшать технические ограничения и повышать устойчивость сети;

укрепление институционального потенциала компании – для реализации масштабных инфраструктурных проектов необходима надлежащая организация строительства, реконструкции и управления ими.

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По мнению народного депутата, "Укренерго" стоит создать полноценное подразделение капитального строительства, которое будет отвечать за возведение новых объектов и модернизацию существующих. Такой подход предполагает переход от преимущественно аварийного восстановления к долгосрочному развитию энергетической инфраструктуры.

Восстановить поврежденную подстанцию важно, но не менее важно обеспечить достаточную пропускную способность сети и возможность передавать электроэнергию альтернативными маршрутами в случае повреждения отдельных объектов. В то же время строительство новых подстанций и линий электропередачи требует времени, значительных финансовых ресурсов и слаженной работы соответствующих служб.

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Есть ли в Украине резервы для прохождения зимы

Несмотря на риски, ситуация не сводится только к негативным сценариям. Ранее Нагорняк сообщал о вводе в эксплуатацию новых небольших генерирующих объектов и промышленных накопителей электроэнергии. Последние позволяют накапливать электричество в периоды его избытка и возвращать его в сеть во время пикового потребления.

Дополнительные источники генерации и накопления могут помогать балансировать энергосистему, но не устраняют все риски. Если повреждены магистральные сети или возникают ограничения передачи электроэнергии, наличие дополнительной генерации не всегда позволяет обеспечить всех потребителей в необходимом объеме.

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Важным фактором останется и погода. При низких температурах потребление растет, а энергосистема работает с большей нагрузкой. Если одновременно возникают новые повреждения, энергетикам может понадобиться вводить ограничения, чтобы не допустить более масштабных аварий.

Как украинцам подготовиться к длительным отключениям

Несмотря на неопределенность прогнозов, домохозяйствам стоит заранее позаботиться о базовых потребностях на случай длительного отсутствия электроэнергии. В первую очередь целесообразно подготовить заряженные пауэрбанки, фонарики, запас батареек, питьевой воды и продуктов, которые не требуют приготовления.

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Если в доме установлено электрическое отопление или вода подается с помощью насосов, нужно продумать, как обеспечить минимально необходимые бытовые потребности во время отключений. Также стоит проверить, есть ли возможность заряжать телефоны вне дома, поддерживать связь с близкими и получать актуальную информацию о работе коммунальных служб.

Владельцам зарядных станций, аккумуляторов и другого резервного оборудования стоит проверить его исправность и заранее определить, какие устройства имеют приоритет во время отключений. Использовать генераторы необходимо только с соблюдением правил безопасности, в частности не запускать их в помещениях или рядом с окнами.

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Кроме того, энергетики рекомендуют не включать одновременно все мощные электроприборы сразу после восстановления подачи электроэнергии. Рациональное потребление помогает снижать нагрузку на сеть, особенно в часы пикового спроса.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в течение месяца (с 18 сентября до 19 октября) Украина ежедневно не только покупала электроэнергию за рубежом, но и продавала ее странам Европы. Причем показатели экспорта значительно превышали импорт, а больше всего было продано Венгрии.