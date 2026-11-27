Украинцы в 2026 году могут уменьшить плату за электроэнергию, если перенесут часть бытовых дел на ночь и установят многотарифный счетчик. С таким прибором электричество с 23:00 до 07:00 стоит вдвое дешевле при двухзонном учете. Трехзонный счетчик дает еще более низкую ночную цену, однако в часы пиковой нагрузки на энергосистему электроэнергия по нему, наоборот, дорожает. Работы по замене прибора обойдутся от 1500 до 2300 грн – без учета стоимости самого счетчика.

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Стандартный тариф для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВт*ч. Он будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года – в соответствии с решением Кабмина о продлении специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

Главное, что нужно знать

При двухзонном учете ночная электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт*ч , а при трехзонном – примерно 1,73 грн.

стоит , а при трехзонном – примерно 1,73 грн. Для домов с электроотоплением , а также жилья без газификации или централизованного теплоснабжения на отопительный сезон сохраняется льготная цена – 2,64 грн за кВт*ч. Поэтому в таком случае "ночную" цену по двухзонному счетчику можно снизить до 1,32 грн за кВт*ч .

, а также жилья без газификации или централизованного теплоснабжения на отопительный сезон сохраняется льготная цена – 2,64 грн за кВт*ч. Поэтому в таком случае "ночную" цену по двухзонному счетчику можно снизить до . При трехзонном учете в часы пиковой нагрузки – с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – электроэнергия стоит 6,48 грн за кВт*ч . Поэтому в это время стоит ограничивать использование мощных электроприборов.

. Поэтому в это время стоит ограничивать использование мощных электроприборов. Первичное программирование многотарифного счетчика бесплатное – его проводит оператор системы распределения. Но если имеющийся прибор не поддерживает зонный учет, его замена по инициативе потребителя происходит за его счет.

Двухзонный и трехзонный счетчик электроэнергии: сколько стоит свет днем и ночью

Зонный, или дифференцированный, учет предусматривает разную цену электроэнергии в зависимости от времени ее потребления. Каждая тарифная зона имеет свой коэффициент, который применяют к фиксированной цене 4,32 грн за кВт*ч.

Двухзонный счетчик делит сутки на два периода:

ночь – с 23:00 до 07:00, коэффициент 0,5. В ноябре-2026 1 кВт*ч стоит 2,16 грн;

день – с 07:00 до 23:00, коэффициент 1. Цена остается стандартной – 4,32 грн за кВт*ч.

Трехзонный счетчик учитывает также часы пиковой нагрузки на энергосистему. Для него действуют три периода:

ночь – с 23:00 до 07:00, коэффициент 0,4. 1 кВт*ч стоит примерно 1,73 грн;

полупик – с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00. Тариф составляет стандартные 4,32 грн за кВт*ч;

пиковые часы – с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, коэффициент 1,5. Один кВт*ч стоит 6,48 грн.

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Двухзонный учет подойдет для большинства домохозяйств. Днем потребитель платит по обычному тарифу, а ночью – вдвое меньше.

Трехзонный может быть выгоднее тем, кто может перенести значительную часть потребления на ночь и сократить использование мощных приборов в часы пиковой нагрузки. Если же активно пользоваться электричеством утром и вечером, стоимость может даже вырасти из-за повышенного коэффициента.

Как установить двухзонный счетчик и перейти на ночной тариф

Для расчетов по тарифам, дифференцированным по периодам времени, электроустановку потребителя необходимо оборудовать многотарифным счетчиком. Такое требование предусматривает Кодекс коммерческого учета, объясняет НКРЭКП. Порядок перехода зависит от того, какой прибор уже установлен в жилье и где потребитель планирует приобрести новый.

Главные истории дня

Если уже есть современный электронный счетчик, сначала нужно выяснить, поддерживает ли он многотарифный режим. Если да, оператор системы распределения может перепрограммировать его. Для приборов с дистанционной передачей данных настройки иногда выполняют удаленно. Для этого нужно обратиться в центр обслуживания клиентов или районную электросеть.

Если новый счетчик покупают в облэнерго, его можно приобрести непосредственно в центре обслуживания клиентов или районной электросети. Там же можно заказать установку или замену прибора. Счетчик, приобретенный у оператора, обычно уже подготовлен к работе по соответствующей тарифной схеме.

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Если счетчик покупают самостоятельно, его нужно передать оператору системы распределения для параметризации. Прибор должен быть сертифицирован в Украине и соответствовать техническим требованиям. В центр обслуживания его приносят в коробке вместе с паспортом. Специалисты настраивают время, тарифные зоны и другие параметры, после чего составляют акт параметризации. Обычно на это отводят до 20 календарных дней.

Если замену не заказали во время покупки, в центр обслуживания клиентов или районную электросеть нужно подать отдельное заявление. Понадобятся:

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договор о предоставлении услуг по распределению электроэнергии;

документы, подтверждающие право собственности на жилье;

если счетчик приобретен самостоятельно, его паспорт и справка о параметризации.

Сколько стоит установить многотарифный счетчик

Первичное программирование счетчика оплачивает оператор системы распределения. Это касается и восстановления настроек, если они были утеряны после поверки, технического обслуживания или ремонта. В свою очередь повторное программирование по инициативе потребителя, например изменение тарифной сетки, может быть платным. "Хмельницкоблэнерго", например, указывает стоимость такой услуги на уровне 374,4 грн.

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Замена исправного счетчика по инициативе потребителя также проводится за его счет. Поэтому, если имеющийся прибор не поддерживает зонный учет и его невозможно перепрограммировать, придется приобрести новый и оплатить работы по демонтажу и установке.

Например, Хмельницкоблэнерго приводит такие цены на работы без стоимости самого счетчика:

трехфазный NIK 2300 АР6Т.2000.МС.11 – 2 272,8 грн. Из этой суммы 1 524 грн приходится на замену, еще 748,80 грн – на внеочередную техническую проверку;

однофазный NIK 2100 АР6Т.2000.МС.11 – 1 450,8 грн. Замена стоит 702 грн, проверка – 748,80 грн.

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Это расценки конкретного оператора, поэтому перед заказом услуги стоит уточнить стоимость в своем облэнерго. Разница между однофазными и трехфазными приборами также зависит от характеристик электросети в доме.

Плановый осмотр счетчика и считывание данных раз в шесть месяцев, техническую проверку узла учета раз в три года и ежедневное дистанционное считывание оператор проводит за свой счет.

Как выбрать двухзонный счетчик: однофазный или трехфазный

Счетчик можно приобрести самостоятельно, но его характеристики нужно заранее согласовать с поставщиком услуг коммерческого учета. Особенно это касается домов, где предусмотрено дистанционное считывание показаний.

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Прежде всего нужно определить, какая сеть подведена к жилью – однофазная или трехфазная. Основные характеристики приборов в каждом случае такие:

однофазный счетчик – напряжение 220 (230) В, номинальный ток 5 А, максимальный – не менее 60 А, межповерочный интервал – не менее шести лет;

– напряжение 220 (230) В, номинальный ток 5 А, максимальный – не менее 60 А, межповерочный интервал – не менее шести лет; трехфазный счетчик – напряжение 3×220 (230)/380 (400) В, номинальный ток 5 А, максимальный – не менее 100 А, межповерочный интервал – не менее десяти лет.

ДТЭК для однофазных сетей 220 В рекомендует модели НИК 2102-01.Е2ТР1 и НИК 2102-01.Е2СТР1 с датчиком магнитного поля. Для трехфазных сетей 220/380 В компания указывает модификации НИК 2303 и ACE3000. Для отдельных моделей НИК предусмотрены модемы ZigBee и PLC.

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В то же время одного бренда или типа подключения недостаточно, чтобы определить, подходит ли прибор для многотарифного учета. Это зависит от конкретной модификации и ее настроек. Например, однофазный NIK 2102 в многотарифном исполнении поддерживает до четырех тарифов и 12 часовых зон, а также автоматически переходит на летнее и зимнее время.

В NIK также объясняют, что счетчик с завода может быть настроен на один тариф Т1. Для зонного учета его нужно дополнительно параметризовать. Поэтому перед покупкой стоит уточнить у оператора, поддерживает ли конкретная модель нужный режим.

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Как снимать показания двухзонного счетчика электроэнергии

Многотарифный счетчик поочередно показывает на дисплее данные для разных зон. У каждой есть отдельный код, который зависит от производителя и настроек прибора.

Для самых популярных счетчиков используют такие обозначения:

NIK: день – 15.8.1, ночь – 15.8.2; в более старых моделях – Т11 (Т1) и Т12 (Т2);

МТХ: день – 1.8.1, ночь – 1.8.2;

GAMA: день – 1.5.8.1, ночь – 1.5.8.2;

СТК: день – Е1, ночь – Е2.

При этом коды могут отличаться в зависимости от модели и параметризации. Например, в Киеве для отдельных счетчиков NIK используют другое соответствие между обозначениями Т1 и Т2 и дневным и ночным тарифами. Поэтому ориентироваться стоит на протокол параметризации конкретного прибора и разъяснения своего оператора.

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На дисплее также есть общий показатель потребления – обычно с кодом 1.8.0 или 15.8.0. Его значение должно равняться сумме показаний дневного и ночного тарифов. Если цифры не совпадают, стоит проверить настройки счетчика и обратиться к оператору.

Чтобы снять показания, нужно найти на дисплее обозначение нужной зоны, записать показания и дождаться переключения. Смена зоны происходит примерно за 10 секунд. Перелистывать значения также можно кнопкой "Введение". Если показания содержат запятую или точку, для передачи записывают цифры до нее.

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Отдельно нужно обращать внимание на отметку Т4. На некоторых двухзонных счетчиках NIK она может появиться после восстановления электроснабжения, если прибор потерял настройки тарифных зон. В таком случае показания "дня" и "ночи" могут не обновляться, а будет меняться только общий объем потребления.

Ошибка "error 006" на NIK может свидетельствовать о сбое даты и времени. Если возникла такая проблема, ДТЭК рекомендует подать заявку через личный кабинет или сайт компании.

Показания по обеим зонам облэнерго принимают в последние два дня месяца и первые три дня следующего. А владельцам счетчиков с дистанционной передачей данных в этот период стоит уточнять у оператора, поступают ли показания автоматически.

Как сообщал OBOZ.UA, владельцы счетчиков в Украине могут получить штрафы до 4 тыс. грн. Однако техническая неисправность счетчика сама по себе не является доказательством нарушения.