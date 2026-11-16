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Украинцы могут оформить помощь на 300 тыс. грн в Дії: озвучены правила

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
306
Украинцы могут оформить помощь на 300 тыс. грн в Дії
Украинцы могут оформить помощь на 300 тыс. грн в Дії. Источник: Днепровский городской совет

В Украине увеличили количество регионов, в которых можно получить до 300 тыс. грн на установлении автономным источников электроэнергии – в частности, солнечных панелей. Выплата предусмотркна программой "СвітлоДІМ", а получить ее могут ОСМД для обустройства своих многоквартирных домов. Подать же заявление на получение помощи можно через портал Дія.

Об этом сообщили в самой Дії. Там отметили, что после расширения программа будет действовать также в:

  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Полтавской;
  • Сумской областях.

"Генераторы для воды и отопления, резервное питание лифтов и больше автономности при отключениях. Ранее программа была запущена и уже доступна в Киеве, Киевской и Харьковской областях", – говорится в сообщении.

Кто может подать заявку на получение помощи

Обратиться за финансированием могут не отдельные владельцы квартир, а уполномоченные представители организаций, обеспечивающих управление и обслуживание многоквартирных домов. В частности, право на подачу заявки имеют объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), управляющие и обслуживающие кооперативы.

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Перед подачей заявки важно определить, какое именно оборудование необходимо для дома, какие системы требуют резервного питания и соответствуют ли запланированные расходы условиям финансирования. Также необходимо учитывать технические возможности установки оборудования, его мощность и безопасность дальнейшей эксплуатации.

Сама же подача заявок на участие в программе осуществляется онлайн через портал Дія. Для этого уполномоченный представитель ОСМД, управляющего или обслуживающего кооператива должен воспользоваться соответствующей электронной услугой.

Сколько денег можно получить

  • Дома от 17 этажей, с собственной котельной или от 4 до 16 этажей с тремя или более подъездами – до 300 000 грн.
  • Дома до 6 этажей – до 100 000 грн.
  • Дома на 7-16 этажей – до 200 000 грн.

На что можно потратить помощь

На предоставленные же деньги дома могут купить генераторы, либо инверторы. А кроме того:

  • Аккумуляторы.
  • Солнечные панели.
  • Другое оборудование для резервного питания.

"Поставщика выбираете самостоятельно. Если генератор дома уже есть, помощь можно направить на другие нужды. К примеру, резервное питание лифтов. Подробные условия – на сайте программы "СвітлоДІМ", – рассказали в "Дії".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут подать заявку на жилищную субсидию, предназначенную на приобретение дров. Максимальный размер выплаты – 9 205 грн, чего должно хватить на 2 тонны топлива.

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