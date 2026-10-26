По Украине распространяются отключения света: усиленные графики действуют в Киеве и 11 областях

В понедельник, 26 октября, в части регионов Украины снова действуют почасовые отключения электроэнергии – в частности, в Киеве, Киевской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Черниговской областях. Таким образом, кроме столицы, ограничения введены в 11 областях, тогда как на прошлой неделе таких регионов было по 7-8.

Видео дня

Общий режим отключений для населения объявили в "Укренерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения света 26 октября: главное

Для населения графики действуют с 6:00 до 23:59 , одновременно отключают до 31,25% потребителей (2,5 группы по 12,5% каждая). На прошлой неделе максимальный объем составлял 25% (2 группы).

, одновременно отключают (2,5 группы по 12,5% каждая). На прошлой неделе максимальный объем составлял 25% (2 группы). В некоторых регионах время применения ограничений отличается от общего.

Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.

Энергетики не исключают применения аварийных отключений в случае ухудшения ситуации.

в случае ухудшения ситуации. Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно – в частности, ограничить использование мощных электроприборов.

Отключения электроэнергии по регионам: какие графики

Киев

По всей столице действуют почасовые отключения. Общего графика по группам потребителей для Киева, однако, не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

Во всей области продолжаются почасовые отключения, которые начались в шесть утра.

РЕКЛАМА

Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 22 октября составляет:

с 06:00 до 09:00 – 1,5 очереди;

с 09:00 до 21:00 – 2,5 очереди;

с 21:00 до 23:59 – 1 очередь.

Черкасская область

С 06:00 до 24:00 применяются графики почасовых отключений (ГПО). Плановые часы отсутствия электроснабжения (график был изменен):

Главные истории дня

1.1 – 08:00-11:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (всего 7 часов);

– 08:00-11:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (всего 7 часов); 1.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-21:00 (всего 6 часов);

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-21:00 (всего 6 часов); 2.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов); 2.2 – 08:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 7 часов);

– 08:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 7 часов); 3.1 – 06:00-09:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (суммарно 8 часов);

– 06:00-09:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (суммарно 8 часов); 3.2 – 11:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 5 часов);

– 11:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 5 часов); 4.1 – 10:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 7 часов);

– 10:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 7 часов); 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 7 часов);

– 10:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 7 часов); 5.1 – 10:00-13:00, 16:00-18:00 (суммарно 5 часов);

– 10:00-13:00, 16:00-18:00 (суммарно 5 часов); 5.2 – 09:00-12:00, 16:00-18:00 (суммарно 5 часов);

– 09:00-12:00, 16:00-18:00 (суммарно 5 часов); 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (в сумме 7 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (в сумме 7 часов); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 7 часов).

РЕКЛАМА

Одесская область

С 07:00 действуют почасовые графики. При этом отключения затронут не все группы потребителей.

Сумская область

Действуют отключения света по обновленному почасовому расписанию. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа, суммарная за сутки – 10 часов.

РЕКЛАМА

Николаевская область

Почасовые графики действуют с 07:00 до 00:00. В разрезе подочередей предварительный прогноз от облэнерго выглядит так:

1.1 – 14:00-17:30 (суммарно 3,5 часа);

– 14:00-17:30 (суммарно 3,5 часа); 1.2 – 17:30-21:00 (суммарно 3,5 часа);

– 17:30-21:00 (суммарно 3,5 часа); 2.1 – 17:30-21:00 (суммарно 3,5 часа);

– 17:30-21:00 (суммарно 3,5 часа); 2.2 – 07:00-10:30 (суммарно 3,5 часа);

– 07:00-10:30 (суммарно 3,5 часа); 3.2 – 07:00-10:30 (суммарно 3,5 часа);

– 07:00-10:30 (суммарно 3,5 часа); 4.1 – 21:00-00:00 (суммарно 3 часа);

– 21:00-00:00 (суммарно 3 часа); 4.2 – 21:00-00:00 (суммарно 3 часа);

– 21:00-00:00 (суммарно 3 часа); 5.2 – 14:00-17:30 (суммарно 3,5 часа);

– 14:00-17:30 (суммарно 3,5 часа); 6.1 – 10:30-14:00 (суммарно 3,5 часа);

– 10:30-14:00 (суммарно 3,5 часа); 6.2 – 10:30-14:00 (суммарно 3,5 часа).

РЕКЛАМА

Днепропетровская область

Графики действуют также с 7 утра. Ограничения касаются всех групп потребителей.

Житомирская область

С 08:00 до 21:00 действуют отключения в 2,5 очереди, а с 21:00 до 24:00 – 1 очередь. Обновленное распределение по группам такое:

РЕКЛАМА

Харьковская область

"Харьковоблэнерго" опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 26 октября (график обновлен):

1.1 – 11:00-15:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);

– 11:00-15:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов); 1.2 – 11:00-15:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);

– 11:00-15:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов); 2.1 – 11:00-15:00 (в сумме 4 часа);

– 11:00-15:00 (в сумме 4 часа); 2.2 – 11:00-15:00 (суммарно 4 часа);

– 11:00-15:00 (суммарно 4 часа); 3.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа);

– 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа); 3.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа);

– 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа); 4.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа);

– 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа); 4.2 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);

– 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа); 5.1 – 08:00-11:00, 18:30-21:00 (суммарно 5,5 часа);

– 08:00-11:00, 18:30-21:00 (суммарно 5,5 часа); 5.2 – 08:00-11:00, 18:30-21:00 (суммарно 5,5 часа);

– 08:00-11:00, 18:30-21:00 (суммарно 5,5 часа); 6.1 – 08:00-11:00, 18:30-22:00 (суммарно 6,5 часа);

– 08:00-11:00, 18:30-22:00 (суммарно 6,5 часа); 6.2 – 18:30-22:00 (суммарно 3,5 часа).

РЕКЛАМА

Черниговская область

В области действует обновленный график почасовых отключений. В случае изменения ситуации облэнерго может снова переписать расписание.

Запорожская область

В области были обновлены графики почасовых отключений на 26 октября. Облэнерго указывает такие часы отсутствия электроснабжения по очередям (с учетом 30 минут на переключение):

РЕКЛАМА

1.2 – 14:30-17:30 (в сумме 3,5 часа);

– 14:30-17:30 (в сумме 3,5 часа); 2.1 – 20:30-24:00 (в сумме 3,5 часа);

– 20:30-24:00 (в сумме 3,5 часа); 2.2 – 14:30-17:30 (суммарно 3,5 часа);

– 14:30-17:30 (суммарно 3,5 часа); 3.2 – 06:30-10:00 (суммарно 3,5 часа);

– 06:30-10:00 (суммарно 3,5 часа); 4.2 – 17:00-21:00 (суммарно 4 часа);

– 17:00-21:00 (суммарно 4 часа); 5.1 – 17:00-21:00 (суммарно 4 часа);

– 17:00-21:00 (суммарно 4 часа); 5.2 – 20:30-24:00 (суммарно 3,5 часа);

– 20:30-24:00 (суммарно 3,5 часа); 6.2 – 06:30-10:00 (суммарно 3,5 часа).

График отключений по улицам в каждой области: где найти

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

РЕКЛАМА

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Повышения цены на электроэнергию не стоит ожидать как минимум до конца апреля 2027 года – именно до этого времени будет действовать ПСО.