Украина ежедневно в течение месяца продавала электрику за границу: какая страна получила больше всего

В течение месяца (с 18 сентября по 19 октября) Украина ежедневно не только закупала электроэнергию за рубежом, но и продавала ее странам Европы. При этом объемы экспорта значительно превышали импорт, а больше всего было продано Венгрии.

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Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Energy Map и портала Единой европейской энергосистемы ENTSO-E. Следует отметить, что с конца сентября в ряде регионов Украины ежедневно действовали графики отключения электроэнергиидля населения вследствие авиаударов РФ по энергоинфраструктуре.

Кто покупал украинскую электроэнергию

Согласно опубликованной статистике, в течение месяца общий экспорт украинской электроэнергии составил 356 130 МВт*ч, тогда как объем импорта оказался в 8,6 раза меньше – всего 41 377 МВт*ч. А экспортируемая электроэнергия распределилась следующим образом:

Венгрия – 175 583 МВт*ч;

175 583 МВт*ч; Молдова – 110 835 МВт*ч;

110 835 МВт*ч; Румыния – 67 074 МВт*ч;

67 074 МВт*ч; Польша – 2 638 МВт*ч.

Как российские обстрелы повлияли на экспорт электроэнергии

Согласно данным графиков ENTSO-E, в начале октября коммерческий экспорт осуществлялся непрерывно в течение суток, традиционно увеличиваясь в ночные часы, когда потребление ниже. Однако в последнюю неделю месяца, когда в результате массированных российских атак на энергетические объекты отключения электроэнергии в украинских городах усилились, в структуре и графиках экспортных поставок произошли вынужденные изменения.

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Но следует учитывать, что, как поясняли в УЭБ и НЭК "Укрэнерго", часть зафиксированных объемов на границах может включать технологические перетоки и транзитные мощности между соседними государствами-членами ЕС.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине свет могут отключать даже в теплую погоду из-за последствий российских атак на электростанции и электросети, а аварийные ограничения применяют без предупреждения по команде "Укрэнерго", поэтому обычные почасовые графики в это время не действуют. Точное время восстановления электроснабжения зависит от состояния энергосистемы и сложности ремонтных работ, а после возобновления подачи украинцам рекомендуют включать мощные электроприборы постепенно, чтобы избежать перегрузки сетей и новых аварий.

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