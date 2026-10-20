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Украина ежедневно в течение месяца продавала электрику за границу: какая страна получила больше всего

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
3,1 т.
Иллюстрация - электроэнергия, ЛЭП
Какие страны закупали электроэнергию у Украины. Иллюстративное изображение. Источник: Freepik

В течение месяца (с 18 сентября по 19 октября) Украина ежедневно не только закупала электроэнергию за рубежом, но и продавала ее странам Европы. При этом объемы экспорта значительно превышали импорт, а больше всего было продано Венгрии.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Energy Map и портала Единой европейской энергосистемы ENTSO-E. Следует отметить, что с конца сентября в ряде регионов Украины ежедневно действовали графики отключения электроэнергиидля населения вследствие авиаударов РФ по энергоинфраструктуре.

Показатели экспорта электроэнергии

Показатели экспорта электроэнергии. Источник: Энергетическая карта

Кто покупал украинскую электроэнергию

Согласно опубликованной статистике, в течение месяца общий экспорт украинской электроэнергии составил 356 130 МВт*ч, тогда как объем импорта оказался в 8,6 раза меньше – всего 41 377 МВт*ч. А экспортируемая электроэнергия распределилась следующим образом:

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  • Венгрия – 175 583 МВт*ч;
  • Молдова – 110 835 МВт*ч;
  • Румыния – 67 074 МВт*ч;
  • Польша – 2 638 МВт*ч.
Какие страны закупали электроэнергию у Украины

Какие страны покупали электроэнергию у Украины. Источник: Энергетическая карта

Как российские обстрелы повлияли на экспорт электроэнергии

Согласно данным графиков ENTSO-E, в начале октября коммерческий экспорт осуществлялся непрерывно в течение суток, традиционно увеличиваясь в ночные часы, когда потребление ниже. Однако в последнюю неделю месяца, когда в результате массированных российских атак на энергетические объекты отключения электроэнергии в украинских городах усилились, в структуре и графиках экспортных поставок произошли вынужденные изменения.

Но следует учитывать, что, как поясняли в УЭБ и НЭК "Укрэнерго", часть зафиксированных объемов на границах может включать технологические перетоки и транзитные мощности между соседними государствами-членами ЕС.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине свет могут отключать даже в теплую погоду из-за последствий российских атак на электростанции и электросети, а аварийные ограничения применяют без предупреждения по команде "Укрэнерго", поэтому обычные почасовые графики в это время не действуют. Точное время восстановления электроснабжения зависит от состояния энергосистемы и сложности ремонтных работ, а после возобновления подачи украинцам рекомендуют включать мощные электроприборы постепенно, чтобы избежать перегрузки сетей и новых аварий.

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