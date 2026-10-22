Украина подготовилась к зиме под обстрелами: у "Нафтогаза" есть 24 сценария действий

В Украине готовятся к трудной зиме – в частности, существует более двух десятков вариантов развития событий в предстоящий отопительный сезон. Планы действий рассчитаны на любые неожиданности – от аномальных морозов до новых массированных атак врага.

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Об этом сообщили в "Нафтогазе". Там подчеркнули, что сейчас западные партнеры оказывают Украине поддержку в подготовке к зиме, но необходимо приложить как можно больше усилий, чтобы пройти зиму в тепле и со светом – насколько это возможно.

В "Нафтогазе" готовятся к худшему

Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко отметил, что специалисты компании разработали 24 подробных сценария прохождения зимнего периода. В каждом из них четко расписан пошаговый алгоритм действий в зависимости от трех ключевых факторов:

интенсивность российских обстрелов и возможные повреждения инфраструктуры;

и возможные повреждения инфраструктуры; температурные условия (продолжительность и суровость морозов);

(продолжительность и суровость морозов); объемы собственной добычи газа в Украине.

Как помогают партнеры

Чтобы система выдержала любые условия, Украина привлекает помощь международных союзников.

"Важно интенсифицировать работу с международными партнерами по нескольким направлениям: восстановление поврежденной инфраструктуры, усиление защиты энергетических объектов, поставки критически важного оборудования и спецтехники, финансовые инструменты для заблаговременного заключения контрактов на дополнительные объемы газа", – подчеркнул Федоренко.

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Успешным примером такой поддержки является сотрудничество с Норвегией, которая предоставила "Нафтогазу" значительную грантовую помощь на закупку дополнительных объемов голубого топлива. Сейчас компания продолжает переговоры с другими партнерами, чтобы привлечь еще больше ресурсов для стабильного прохождения зимы.

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат и член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк призвал украинцев готовиться к суровой зиме. При негативном сценарии отключения могут длиться до 20 часов в сутки.

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