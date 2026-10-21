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В трех районах Киева и на Киевщине отключили свет: что происходит с отключениями 21 октября

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
1,0 т.
Высоковольтные линии электропередачи. Иллюстрация
Где в Украине отключают электроэнергию 21 октября. Иллюстрация. Источник: Getty Images

Россия продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, в связи с чем 21 октября в некоторых регионах продолжаются отключения электроэнергии. Почасовые отключения действуют с 6:00 до 23:59 для населения в объеме от 1 до 2 очередей – то есть максимум для 25% потребителей одновременно. В то же время в некоторых районах Киева и Киевской области начались аварийные отключения.

Об общем режиме отключений население предупредили накануне в "Укрэнерго". OBOZ.UA отслеживает изменения в энергосистеме, а также подробности и конкретные графики.

Ситуация в регионах

Киев

Как предупредили в ДТЭК, после очередной атаки в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов начались экстренные отключения. Для остальных жителей столицы действуют графики отключений.

Ситуация с отключениями в Киеве

Ситуация с отключениями в Киеве. Источник: ДТЭК

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Киевская область

Около 8:50 в Бучанском районе Киевской области зафиксировали аварийные отключения– также из-за российской атаки. "Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть всем свет", – заверили в ДТЭК.

Отключение в Киевской области

Отключение в Киевской области. Источник: ДТЭК

Что важно знать об отключениях света 21 октября

  • Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты.
  • Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
  • Энергетики в целом не исключают применения аварийных отключений.
  • Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно – в частности, ограничить использование мощных электроприборов.

В "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго).

Вот несколько вариантов переработки текста: от подробного информационного до более лаконичного и структурированного.

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