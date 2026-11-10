В Киеве появился новый способ узнавать об отключениях света: как это работает

Киевляне теперь могут получать информацию об отключениях электроэнергии и состоянии электроснабжения с помощью правительственной горячей линии "Струм". Для этого нужно позвонить по номеру 1549.

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Новый канал информирования заработал в рамках сотрудничества ДТЭК с правительственной службой. Об этом сообщили в компании "ДТЭК Київські електромережі".

С помощью горячей линии 1549 жители столицы могут узнать:

как применяются графики почасовых отключений;

есть ли электроэнергия по конкретному адресу;

что делать, если в доме нет света.

Сотрудничество с правительственной горячей линией должно дополнить уже доступные цифровые сервисы и упростить для жителей столицы получение информации об электроснабжении именно по телефону.

Как узнать об отключении света в Киеве

Общего расписания отключений по группам в Киеве не существует уже почти год. Поэтому проверить, когда именно могут отключить электроэнергию, можно только по конкретному адресу.

Для этого киевляне могут воспользоваться несколькими способами:

чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

– позволяет проверить информацию об электроснабжении; официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

– нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные; приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

– также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу; горячая линия "Струм" – по номеру 1549 можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и дальнейших действиях в случае отключения.

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Привычное разделение на очереди и подочереди в столице не применяют с января 2026 года. Из-за многочисленных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак поддерживать классическую систему графиков стало практически невозможно, поэтому в ДТЭК перешли на индивидуальные графики.

Время отключения и возобновления подачи электроэнергии рассчитывают отдельно для каждого адреса. Это означает, что даже жители соседних домов могут иметь разное расписание.

Как объясняли энергетики, причина заключается в особенностях схемы электроснабжения и технических возможностях сети. Разные здания могут быть подключены к разным линиям или подстанциям, а состояние оборудования после обстрелов в разных частях города неодинаково. Поэтому одинаковый график для целого района или группы адресов не всегда можно применить технически.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут требовать уменьшения платежек за отопление, горячую и холодную воду и водоотведение, если эти услуги не предоставлялись во время длительных отключений света или их качество не соответствовало нормативам. Для этого нужно обратиться к поставщику, добиться составления акта-претензии, а если его представитель не явился – оформить документ самостоятельно при участии двух соседей.