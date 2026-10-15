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В Киеве и семи областях отключают свет: какой график действует 15 октября

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read4 мин
icon 2,3 т.
Электрическое освещение. Иллюстрация
Графики отключений света введены в Украине. Иллюстрация. Источник: fanjianhua/Freepik

В Украине 15 октября в некоторых регионах вновь введены отключения электроэнергии. Киев уже вернулся к почасовым графикам после последнего обстрела, поэтому в столице действует расписание отключений. Почасовые ограничения также введены в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.

Об общем режиме отключений сообщили в "Укрэнерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения света 15 октября: главное

  • 15 октября с 6:00 до 23:59 действуют почасовые отключения для населения в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.
  • В то же время энергетики не исключают применения аварийных отключений, которые неоднократно вводились в предыдущие дни.
  • Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
  • Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно, с 16:00 до 22:00 рекомендуют ограничить использование мощных электроприборов.
  • В Минэнерго уже объясняли возобновление графиков отключений прежде всего российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Повреждения сетей сокращают объемы электроэнергии, которые можно передать потребителям.

Графики отключений электроэнергии 15 октября: расписание по регионам

Киев

Утром 15 октября энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после массированной атаки, произошедшей в ночь на 14 октября. Столица возвращается к графикам отключений, отметили в ДТЭК.

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Стоит учитывать, что общего расписания отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

Киевская область

Действуют почасовые отключения, которые начались с шести утра. Общее расписание следующее:

График отключения света в Киевской области 15 октября

График отключения света в Киевской области 15 октября. Источник: ДТЭК

График отключения света в Киевской области 15 октября

График отключения света в Киевской области 15 октября. Источник: ДТЭК

Черкасская область

С 06:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 – 06:00–08:00, 14:00–16:00 (всего 4 часа);
  • 1.2 – 08:00–10:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);
  • 2.1 – 08:00–10:00, 16:00–18:00 (итого 4 часа);
  • 2.2 – 08:00–10:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
  • 3.1 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
  • 3.2 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
  • 4.1 – 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
  • 4.2 – 12:00–14:00 (всего 2 часа);
  • 5.1 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
  • 5.2 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
  • 6.1 – 14:00–16:00, 22:00–24:00 (итого 4 часа);
  • 6.2 – 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа).

Сумская область

Действуют отключения света по почасовому расписанию. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа.

График отключения света в Сумской области 15 октября

График отключения света в Сумской области 15 октября. Источник: Сумыоблэнерго

Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 13 октября составляет:

  • с 6:00 до 8:00 – 0,5 очереди;
  • с 8:00 до 22:00 – 1,5 очереди;
  • с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
График отключения света в Полтавской области 15 октября

График отключения света в Полтавской области 15 октября. Источник: Полтаваоблэнерго

Житомирская область

В регионе также проводятся почасовые отключения. Графики действуют с 6 утра, а распределение по группам следующее:

График отключения света в Житомирской области 15 октября

График отключения света в Житомирской области 15 октября. Источник: Житомиробленерго

Харьковская область

Облэнерго опубликовало список очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 14 октября:

  • 1.1 – 13:00–16:30 (всего 3,5 часа);
  • 1.2 – 13:00–16:30 (всего 3,5 часа);
  • 2.1 – 13:00–16:30 (всего 3,5 часа);
  • 2.2 – отключения не будет;
  • 3.1 – 16:30–20:00 (всего 3,5 часа);
  • 3.2 – 08:00–09:30, 16:30–20:00 (всего 5 часов);
  • 4.1 – 08:00–09:30, 16:30–20:00 (всего 5 часов);
  • 4.2 – 06:00–09:30 (всего 3,5 часа);
  • 5.1 – 20:00–23:30 (всего 3,5 часа);
  • 5.2 – 09:30–13:00, 20:00–23:30 (итого 7 часов);
  • 6.1 – 09:30–13:00, 20:00–22:00 (всего 5,5 часов);
  • 6.2 – 09:30–13:00 (всего 3,5 часа).

Черниговская область

В области действует график почасовых отключений. "Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", – предупредили в облэнерго.

График отключения света в Черниговской области 15 октября

График отключения света в Черниговской области 15 октября. Источник: Черниговоблэнерго

Что нужно делать украинцам во время отключений

  • Когда нет света: отключить от розеток все мощные приборы (обогреватель, бойлер, плиту, духовку и т. д.).
  • После восстановления электроснабжения: не включать всю технику сразу, а делать это постепенно, подождав 10-15 минут.
  • Убедитесь в стабильности напряжения, а если свет мигает – не подключать приборы.
  • Установить защиту от колебаний напряжения (реле, устройство защитного отключения) – это убережет холодильник, стиральную машину, телевизор и т. д.
  • Тем, у кого есть резервное питание, следует своевременно переключать его из активного в пассивный режим.

Где узнать актуальный график отключения света

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, жильцам многоквартирных домов в Украине рекомендуют к зиме обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, утеплить общие помещения и обратить внимание на пустующие квартиры, где во время морозов могут замерзнуть трубы. Из-за возможных длительных отключений электроэнергии дома с централизованным отоплением могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении.

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