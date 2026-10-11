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В Украине срочно ввели "новые" графики отключений: что известно о ситуации

Дарина ГерцеваДарина Герцева
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Отключение света в Киеве, 2026 год. Иллюстрация
Отключение электроэнергии в Украине в 2026 году. Источник: Getty Images

В нескольких областях Украины из-за усиления российских обстрелов введены экстренные отключения электроэнергии; также сообщается об аналогичных ограничениях в отдельных северных регионах Украины. Во время экстренных отключений почасовые графики не действуют, а точное время восстановления электроснабжения зависит от стабилизации ситуации в энергосистеме.

Об этом официально сообщили в "Укрэнерго". Украинцев предупредили, что ориентироваться на привычные графики невозможно, поскольку отключения осуществляются в соответствии с текущей ситуацией в энергосистеме.

О дальнейших изменениях и восстановлении обычного режима электроснабжения обещают сообщать дополнительно.

В Украине ввели аварийные отключения

В Украине ввели аварийные отключения. Источник: ДТЭК

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"Опубликованные ранее графики почасовых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

Там также отметили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. В частности, тех, у кого сейчас есть свет, призвали использовать его экономно.

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