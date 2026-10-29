Без света до 7,5 часа подряд: какие графики отключений действуют в Киеве и областях 29 октября
В четверг, 29 октября, в части регионов Украины введены почасовые отключения электроэнергии. Отключения по графику действуют вКиеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях. Обесточивания стали продолжительнее – один "раунд" теперь может длиться до 7,5 ч. В то же время все потребители в Конотопе, пережившем пятидневный блэкаут, снова со светом.
Об общем режиме отключений для населения заявили в "Укренерго" и Министерстве энергетики, а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения электроэнергии 29 октября: главное
- Для населения графики действуют с 6:00 до 23:59, одновременно отключают от 18,75% до 31,25% потребителей (от 1,5 до 2,5 групп по 12,5% каждая):
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- – с 00:00 до 01:00 – 1 очередь;
- – с 01:00 до 06:00 – без ограничений;
- – с 06:00 до 09:00 – 1,5 очереди;
- – с 09:00 до 12:00 – 2 очереди;
- – с 12:00 до 21:00 – 2,5 очереди;
- – с 21:00 до 24:00 – 1,5 очереди.
- В некоторых регионах время применения ограничений отличается от общего – отключать могут даже ночью или, наоборот, начинать позже, чем с 6 утра.
- Продолжаются и отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
- Энергетики не исключают применения аварийных графиков в случае ухудшения ситуации, что и произошло утром в Киеве.
- Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно. Особенно рекомендуется ограничивать использование мощных электроприборов по вечерам.
Графики отключения света по Украине на сегодня
Киев
Утром в части Голосеевского и Соломенского районов Киевавводили экстренные отключения. К 10:00 их отменили, сообщили в ДТЭК.
Теперь по всей столице – почасовые отключения. Общего графика по группам потребителей для Киева, впрочем, не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
Сумская область
По состоянию на утро 29 октября энергетикам удалось восстановить электроснабжение всех потребителей Конотопа. Электроэнергия подается по очереди, порядок и очередность ее подачи регулируют энергетики. В течение дня возможны аварийные отключения, поскольку ремонтные работы нельзя проводить под напряжением.
В облэнерго предупредили, что на энергообъектах Сумщины проводятся масштабные ремонтные работы. На это время часть потребителей временно переключают на резервные схемы питания.
"То есть электроэнергия в ваши дома может поступать по другим линиям. Эти линии могут относиться к другим очередям графиков почасовых отключений или вообще не отключаться по ГПВ, поскольку от них запитаны объекты критической инфраструктуры. Из-за этого на время ремонтных работ отключения по отдельным адресам могут отличаться от привычных графиков", – пояснили энергетики.
В целом действуют отключения света по обновленному почасовому графику. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа, суммарная за сутки – 10 часов.
Киевская область
Во всей области продолжаются почасовые отключения, которые начались в шесть утра. Одно отключение может длиться до 7,5 часа.
Черниговская область
В области действует график почасовых отключений. В случае изменения ситуации облэнерго может переписать расписание.
Полтавская область
По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 29 октября составляет:
- с 06:00 до 9:00 – 1,5 очереди;
- с 09:00 до 12:00 – 2 очереди;
- с 12:00 до 21:00 – 2,5 очереди;
- с 21:00 до 23:59 – 1,5 очереди.
Черкасская область
С 06:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Плановые часы отсутствия электроснабжения (график обновлен):
- 1.1 – 00:00-01:00, 09:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (всего 6 часов);
- 1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (всего 5 часов);
- 2.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (всего 6 часов);
- 2.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (в сумме 5 часов);
- 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);
- 3.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов);
- 4.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов);
- 4.2 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);
- 5.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);
- 5.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов);
- 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов);
- 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов).
Житомирская область
График обновили. Часы без света по группам такие:
Харьковская область
"Харьковоблэнерго" опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения 29 октября:
- 1.1 – 12:00-16:30 (суммарно 4,5 часа);
- 1.2 – 13:00-16:30 (суммарно 3,5 часа);
- 2.1 – 13:00-16:30 (суммарно 3,5 часа);
- 2.2 – 13:00-16:30, 20:00-21:00 (суммарно 4,5 часа);
- 3.1 – 16:30-20:00 (суммарно 3,5 часа);
- 3.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);
- 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);
- 4.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часа);
- 5.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа);
- 5.2 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа);
- 6.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа);
- 6.2 – 09:30-13:00, 16:30-21:00 (суммарно 8 часов).
График отключения света по улицам для каждого региона: где смотреть
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют ввести компенсации за изменение графика потребления электроэнергии. Ожидается, что предприятия и домохозяйства смогут получать вознаграждение, если будут переносить часть нагрузки с пиковых часов на периоды меньшего спроса и выполнять условия договора с агрегатором.