Без света до 7,5 часа подряд: какие графики отключений действуют в Киеве и областях 29 октября

В четверг, 29 октября, в части регионов Украины введены почасовые отключения электроэнергии. Отключения по графику действуют вКиеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях. Обесточивания стали продолжительнее – один "раунд" теперь может длиться до 7,5 ч. В то же время все потребители в Конотопе, пережившем пятидневный блэкаут, снова со светом.

Видео дня

Об общем режиме отключений для населения заявили в "Укренерго" и Министерстве энергетики, а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 29 октября: главное

Для населения графики действуют с 6:00 до 23:59, одновременно отключают от 18,75% до 31,25% потребителей (от 1,5 до 2,5 групп по 12,5% каждая):

– с 00:00 до 01:00 – 1 очередь; – с 01:00 до 06:00 – без ограничений; – с 06:00 до 09:00 – 1,5 очереди; – с 09:00 до 12:00 – 2 очереди; – с 12:00 до 21:00 – 2,5 очереди; – с 21:00 до 24:00 – 1,5 очереди.



В некоторых регионах время применения ограничений отличается от общего – отключать могут даже ночью или, наоборот, начинать позже, чем с 6 утра.

Продолжаются и отключения по графикам для промышленности и бизнеса.

Энергетики не исключают применения аварийных графиков в случае ухудшения ситуации, что и произошло утром в Киеве.

в случае ухудшения ситуации, что и произошло утром в Киеве. Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно. Особенно рекомендуется ограничивать использование мощных электроприборов по вечерам.

Графики отключения света по Украине на сегодня

Киев

Утром в части Голосеевского и Соломенского районов Киевавводили экстренные отключения. К 10:00 их отменили, сообщили в ДТЭК.

Теперь по всей столице – почасовые отключения. Общего графика по группам потребителей для Киева, впрочем, не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Київ Цифровий".

Сумская область

По состоянию на утро 29 октября энергетикам удалось восстановить электроснабжение всех потребителей Конотопа. Электроэнергия подается по очереди, порядок и очередность ее подачи регулируют энергетики. В течение дня возможны аварийные отключения, поскольку ремонтные работы нельзя проводить под напряжением.

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В облэнерго предупредили, что на энергообъектах Сумщины проводятся масштабные ремонтные работы. На это время часть потребителей временно переключают на резервные схемы питания.

"То есть электроэнергия в ваши дома может поступать по другим линиям. Эти линии могут относиться к другим очередям графиков почасовых отключений или вообще не отключаться по ГПВ, поскольку от них запитаны объекты критической инфраструктуры. Из-за этого на время ремонтных работ отключения по отдельным адресам могут отличаться от привычных графиков", – пояснили энергетики.

Главные истории дня

В целом действуют отключения света по обновленному почасовому графику. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа, суммарная за сутки – 10 часов.

Киевская область

Во всей области продолжаются почасовые отключения, которые начались в шесть утра. Одно отключение может длиться до 7,5 часа.

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Черниговская область

В области действует график почасовых отключений. В случае изменения ситуации облэнерго может переписать расписание.

Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 29 октября составляет:

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с 06:00 до 9:00 – 1,5 очереди;

с 09:00 до 12:00 – 2 очереди;

с 12:00 до 21:00 – 2,5 очереди;

с 21:00 до 23:59 – 1,5 очереди.

Черкасская область

С 06:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Плановые часы отсутствия электроснабжения (график обновлен):

1.1 – 00:00-01:00, 09:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (всего 6 часов);

– 00:00-01:00, 09:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (всего 6 часов); 1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (всего 5 часов);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (всего 5 часов); 2.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (всего 6 часов);

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (всего 6 часов); 2.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (в сумме 5 часов);

– 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (в сумме 5 часов); 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов); 3.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов); 4.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов); 4.2 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);

– 06:00-08:00, 14:00-16:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов); 5.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов); 5.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов); 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов).

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Житомирская область

График обновили. Часы без света по группам такие:

Харьковская область

"Харьковоблэнерго" опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения 29 октября:

1.1 – 12:00-16:30 (суммарно 4,5 часа);

– 12:00-16:30 (суммарно 4,5 часа); 1.2 – 13:00-16:30 (суммарно 3,5 часа);

– 13:00-16:30 (суммарно 3,5 часа); 2.1 – 13:00-16:30 (суммарно 3,5 часа);

– 13:00-16:30 (суммарно 3,5 часа); 2.2 – 13:00-16:30, 20:00-21:00 (суммарно 4,5 часа);

– 13:00-16:30, 20:00-21:00 (суммарно 4,5 часа); 3.1 – 16:30-20:00 (суммарно 3,5 часа);

– 16:30-20:00 (суммарно 3,5 часа); 3.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов); 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов); 4.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часа);

– 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часа); 5.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа);

– 09:30-13:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа); 5.2 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа);

– 09:30-13:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа); 6.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа);

– 09:30-13:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа); 6.2 – 09:30-13:00, 16:30-21:00 (суммарно 8 часов).

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График отключения света по улицам для каждого региона: где смотреть

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют ввести компенсации за изменение графика потребления электроэнергии. Ожидается, что предприятия и домохозяйства смогут получать вознаграждение, если будут переносить часть нагрузки с пиковых часов на периоды меньшего спроса и выполнять условия договора с агрегатором.