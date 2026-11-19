Основными причинами скачков напряжения в украинских квартирах являются одновременное включение мощной техники после восстановления электроснабжения и повреждения электросетей из-за российских обстрелов. Энергетики советуют включать приборы постепенно, а если напряжение не стабилизируется в течение 1,5 часа или резко колеблется – обращаться в ОСМД или к управляющему домом для проверки сетей.

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Об этом сообщают энергетики ДТЭК. По их словам, особенно много жалоб поступает от жителей Днепропетровской области на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Почему в украинских квартирах скачет напряжение

Проблема перепадов напряжения стала особенно актуальной в период массированных атак на украинскую энергосистему. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры специалистам приходится оперативно менять схемы питания, ремонтировать оборудование и подключать потребителей к альтернативным источникам электроснабжения.

В ДТЭК объясняют, что основных причин нестабильного напряжения в домах две. Первая связана с увеличением нагрузки на электросети после восстановления электроснабжения, вторая – с последствиями российских обстрелов и повреждениями энергетической инфраструктуры.

одновременное включение мощной бытовой техники;

Когда после отключения электричество возвращается, жильцы домов начинают одновременно пользоваться приборами, которые потребляют много электроэнергии. Речь прежде всего о бойлерах, электрических обогревателях, плитах, стиральных машинах и другой мощной технике.

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В результате нагрузка на электросеть резко возрастает. Если большое количество потребителей одновременно использует электроэнергию, напряжение может временно снизиться.

По объяснению энергетиков, обычно ситуация стабилизируется в течение 1-1,5 часа после восстановления электроснабжения. За это время нагрузка постепенно выравнивается, поскольку потребители перестают одновременно включать все приборы.

повреждение электросетей из-за российских обстрелов.

В результате атак на энергетическую инфраструктуру могут повреждаться линии электропередачи и другое оборудование, необходимое для стабильной подачи электроэнергии. Пока ремонтные бригады восстанавливают поврежденные объекты, часть домов могут временно подключать к резервным линиям.

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Из-за изменения схемы питания в электросети возможны колебания напряжения – как его снижение, так и повышение. Поэтому даже после возвращения света электроснабжение не всегда сразу становится стабильным. В некоторых случаях для нормализации ситуации требуется дополнительное время и вмешательство специалистов.

Что делать, если в квартире скачет напряжение

Энергетики призывают украинцев соблюдать несколько простых правил, которые помогут снизить нагрузку на сеть и вовремя выявить проблемы с электроснабжением.

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не включайте всю мощную технику одновременно;

После восстановления электроснабжения не стоит сразу включать бойлер, обогреватель, электроплиту и другие приборы с высоким потреблением электроэнергии. Лучше делать это постепенно, с небольшими промежутками времени. Такой подход поможет избежать резкого увеличения нагрузки на электросеть, особенно в первые минуты после возвращения света.

сообщите управляющему домом о резких перепадах напряжения;

Если напряжение заметно колеблется, нужно обратиться в ОСМД, жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или к управляющему домом. Также важно сообщить о проблеме, если после восстановления электроснабжения прошло более полутора часов, но напряжение так и не стабилизировалось. Не стоит игнорировать такие ситуации, ведь причиной может быть не только повышенная нагрузка, но и неисправность внутридомовых электросетей или проблемы с внешним электропитанием.

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дождитесь проверки электросети.

После получения обращения управляющий должен организовать проверку внутридомовой проводки и электрооборудования. Если выяснится, что сети внутри дома исправны, управляющий должен подать соответствующую заявку в ДТЭК.

После этого специалисты проверят линии, по которым электроэнергия поступает в дом, и определят возможную причину нестабильного напряжения. Таким образом, для решения проблемы важно установить, на каком именно этапе возникают нарушения: во внутридомовой сети или на линиях электроснабжения.

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Чем опасны перепады напряжения для бытовой техники

Нестабильное напряжение может создавать дополнительные риски для электроприборов. Особенно чувствительна к таким колебаниям техника с электронными блоками управления и компрессорами. В частности, перепады могут негативно влиять на:

холодильники и морозильные камеры;

стиральные и посудомоечные машины;

телевизоры и компьютеры;

бойлеры и электрические обогреватели;

кондиционеры и другую климатическую технику.

При значительных отклонениях от допустимого диапазона напряжения оборудование может работать нестабильно, автоматически выключаться или даже выходить из строя. Поэтому при заметных скачках напряжения стоит отключить от сети чувствительную и дорогостоящую технику, если это можно сделать безопасно.

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Для дополнительной защиты можно использовать реле напряжения, которое автоматически отключает питание при опасном снижении или повышении показателей, а после нормализации напряжения восстанавливает его в соответствии с настройками. В то же время стабилизатор напряжения или защитное реле не устраняют причину проблемы в электросети. Если перепады повторяются, необходимо сообщить управляющему и добиться проверки электроснабжения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине солнечные панели на балконе не гарантируют электроэнергию во время блэкаута. Чтобы в квартире было резервное питание, необходимо установить гибридный инвертор и аккумулятор, иначе сетевая станция автоматически отключится после исчезновения напряжения. Стоимость системы мощностью 2 кВт может составлять около 90 тыс. грн, а ее эффективность будет зависеть от сезона и расположения панелей.