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В Днепре и области после российских обстрелов пропал свет: что известно о сроках восстановления

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
603
В Днепре и области после российских обстрелов пропал свет: что известно о сроках восстановления
Днепр 29 октября был атакован, город обесточен. Источник: иллюстрационное фото ГСЧС

Российские оккупанты вечером в четверг, 29 октября, в очередной раз нанесли авиационный удар по Днепру. После очередного обстрела в городе и частично в области пропало электроснабжение. Также из-за отсутствия электричества в областном центре наблюдаются перебои с водоснабжением.

Как рассказывают местные жители, электричество пропало на фоне объявления воздушной тревоги и звуков взрывов в городе. Позже в ДТЭК подтвердили, что в городе нет электроснабжения, и добавили, что ремонтные работы продолжаются.

Что говорят власть и энергетики

В частности, в ДТЭК сообщили, что в результате вражеской атаки было повреждено оборудование магистральных сетей.

"Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов", – уточнили энергетики.

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К сожалению, пока подробной информации о сроках восстановления электроснабжения нет.

В Днепре и области после российских обстрелов пропал свет: что известно о сроках восстановления

Сообщение ДТЭК. Источник: скриншот

Глава Днепропетровской военной администрации Александр Ганжа уточнил: "предварительно, без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах".

Он добавил, что пока энергетики работают над восстановлением электроснабжения, "насосные станции водоснабжения и водоотведения переводят на резервное питание от генераторов". Таким образом, водоснабжение уже возвращается.

Отключение света в стране

Всего 29 октября в некоторых регионах Украины были введены почасовые отключения электроэнергии. Так, отключения по графику сегодня действуют в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях.

Причем отключения стали длительнее – один "раунд" теперь может длиться 7,5 ч.

Но в Днепре не так называемое "экстренное", а исключительно аварийное отключение; сегодня экстренных отключений в этом городе не планировалось.

Удары по Днепру

К сожалению, вышеупомянутый обстрел Днепра 29 октября – не первый. Так, сегодня вечером войска российских оккупантов нанесли удар беспилотником по общежитию одного из профессионально-технических училищ города. На месте "прилета" возник пожар. Пострадали две девушки.

После удара дроном горел весь 5-й этаж общежития. Но почти все дети успели спуститься в укрытие.

Это уже второй раз, когда именно общежитие 17-го ПТУ страдает от российских атак.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 29 октября российские террористы нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Днепре, где в это время находился пассажирский поезд "Днепр – Запорожье".

В результате этой атаки есть погибшие и раненые. Президент Владимир Зеленский отреагировал и показал последствия этого российского преступления.

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