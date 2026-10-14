Этого нельзя делать после возобновления подачи света в соответствии с графиком: украинцам рассказали, как не сжечь технику

Регулярные перепады напряжения и частые отключения (а точнее – последующие восстановления) электроснабжения могут очень быстро вывести из строя бытовую технику. Чтобы этого не произошло, приборы следует отключать от сети и включать постепенно после восстановления напряжения.

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Об этом сообщили в "Сумыоблэнерго". Специалисты отмечают, что это не только убережет дорогостоящую технику, но и позволит предотвратить перегрузку сети и обезопасить себя от повторного отключения электроэнергии.

Что нужно делать украинцам во время отключений

Когда нет света: отключить от розеток все мощные приборы (обогреватель, бойлер, плиту, духовку и т. д.).

(обогреватель, бойлер, плиту, духовку и т. д.). После появления электричества: не включать всю технику сразу , а делать это постепенно, подождав 10–15 минут.

, а делать это постепенно, подождав 10–15 минут. Убедиться в стабильности напряжения, а если свет мигает – не подключать приборы .

. Включать технику постепенно , избегая одновременного использования нескольких мощных приборов.

, избегая одновременного использования нескольких мощных приборов. Установите защиту от колебаний напряжения ( реле, устройство защитного отключения ) – это убережет холодильник, стиральную машину, телевизор и т. д.

) – это убережет холодильник, стиральную машину, телевизор и т. д. Тем, у кого есть резервное питание, следует своевременно переключать его из активного в пассивный режим.

"Единственная причина применения каких-либо ограничений в распределении электроэнергии – это последствия российских ударов по энергетическим объектам Украины", – напомнили энергетики.

РФ изменила тактику ударов по энергетике Украины

В последние недели Россия сосредоточила удары по ключевым энергетическим подстанциям, через которые электроэнергия с атомных электростанций передается в Киев, центральные и восточные регионы Украины, что создает риск перебоев с электричеством сразу в нескольких областях. Киев постепенно восстанавливает собственную генерацию, однако часть критически важного оборудования магистральных подстанций до сих пор остается недостаточно защищенной, поэтому завершение строительства защитных сооружений является одной из важных задач перед зимой.

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Только в последнее время под российскими атаками оказались четыре подстанции вокруг столицы и еще одна непосредственно в Киеве. Эти объекты важны не только для электроснабжения города, но и для работы межрегиональных электрических сетей

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине свет могут отключать даже в теплую погоду из-за последствий российских атак на электростанции и электросети, а аварийные ограничения применяют без предупреждения по команде "Укрэнерго", поэтому обычные почасовые графики в это время не действуют. Точное время восстановления электроснабжения зависит от состояния энергосистемы и сложности ремонтных работ, а после возобновления подачи электроэнергии украинцам рекомендуют включать мощные электроприборы постепенно, чтобы избежать перегрузки сетей и новых аварий.

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