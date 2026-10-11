Эти приборы незаметно "съедают" деньги украинцев: как снизить счета за электроэнергию

Украинцы могут сократить расходы на электроэнергию, если будут отключать ненужные приборы от розеток, правильно пользоваться бойлерами, кондиционерами и стиральными машинами, а также выбирать энергоэффективную технику. Наибольшую экономию могут обеспечить оптимизация работы мощных электроприборов и использование двухзонного счетчика, который позволяет оплачивать электроэнергию ночью по половине обычного тарифа.

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Об этом сообщили специалисты "Прикарпатьеоблэнерго". Энергетики обратили внимание на так называемое скрытое потребление электроэнергии, которое возникает даже тогда, когда бытовые приборы фактически не используются.

Даже выключенная техника потребляет электроэнергию

Одной из причин дополнительных расходов на электроэнергию является так называемое скрытое, или фоновое, потребление. Оно возникает, когда электроприбор выключен кнопкой или находится в режиме ожидания, но продолжает получать питание от электросети.

Многие современные устройства не прекращают потреблять электроэнергию полностью после выключения. Часть их компонентов продолжает работать, чтобы обеспечить быстрое включение, сохранить настройки, отображать время или реагировать на сигналы пульта дистанционного управления.

В частности, это касается телевизоров, микроволновых печей, кондиционеров, стиральных машин и некоторых зарядных устройств. Например, телевизор в режиме ожидания может продолжать питать электронные компоненты, необходимые для приема сигнала с пульта. Микроволновая печь использует электроэнергию для работы часов и дисплея, а кондиционер – для поддержания работы электронных систем управления.

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По отдельности каждый из таких приборов обычно потребляет немного электроэнергии. Однако если в квартире одновременно подключено много устройств, совокупные затраты могут накапливаться в течение месяцев и лет. Важно, что режим ожидания не равнозначен полному отключению от электросети. Именно поэтому энергетики рекомендуют обращать внимание на приборы, которые остаются подключенными к розеткам без необходимости.

При этом фактический объем скрытого потребления зависит от модели, возраста оборудования и его технических характеристик. Современные энергоэффективные устройства могут расходовать в режиме ожидания значительно меньше электроэнергии, чем старые аналоги.

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Даже незначительное потребление электроэнергии может обернуться дополнительными расходами, если устройство работает круглосуточно. Например, если прибор в режиме ожидания потребляет 5 Вт, за сутки он израсходует 0,12 кВт·ч, а за 30 дней – примерно 3,6 кВт·ч.

При условном тарифе 4,32 грн за кВт·ч это составит около 15,55 грн в месяц. Если же в доме одновременно находится пять таких приборов, их совокупное потребление составит уже 18 кВт·ч в месяц, или примерно 77,76 грн при том же тарифе.

Какая бытовая техника потребляет больше всего электроэнергии

Наибольшую нагрузку на домашнее энергопотребление обычно создают приборы, которые нагревают или охлаждают воду и воздух. К этой категории относятся электрические бойлеры, обогреватели, кондиционеры, электрочайники, электрические плиты и другое оборудование.

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Их особенность заключается в высокой мощности. Например, электрический обогреватель может потреблять 2 кВт при работе на полной мощности. Если такое устройство будет работать пять часов, оно израсходует 10 кВт·ч электроэнергии.

При тарифе 4,32 грн за кВт·ч это соответствует 43,20 грн всего за один день. Если обогреватель будет работать в таком режиме ежедневно в течение месяца, расходы могут составить примерно 1296 грн. Однако реальное потребление будет зависеть от режима работы, термостата, температуры в помещении и теплопотерь дома.

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Электрочайник также имеет высокую мощность, однако работает относительно недолго. Поэтому его месячное потребление обычно значительно меньше, чем у приборов, которые используются в течение многих часов. Именно продолжительность работы вместе с мощностью определяет, сколько электроэнергии фактически израсходует техника.

Как правильно пользоваться бойлером, чтобы платить меньше

Одним из крупнейших потребителей электроэнергии в домах с централизованным электроснабжением может быть бойлер. Электрический водонагреватель использует энергию для нагрева воды и поддержания ее температуры. Чем больше горячей воды потребляет семья, тем больше электроэнергии требуется для ее нагрева.

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Энергетики рекомендуют обратить внимание на режим работы бойлера, особенно если в квартире установлен двухзонный счетчик электроэнергии. Такой счетчик позволяет оплачивать потребление по разным тарифам в зависимости от времени суток.

В ночное время с 23:00 до 07:00 электроэнергия для бытовых потребителей с должным образом оформленным двухзонным учетом оплачивается по половине обычного тарифа. Например, при базовой цене 4,32 грн за кВт·ч ночная ставка составляет 2,16 грн за кВт·ч.

Если бойлер потребляет 100 кВт·ч в месяц и весь этот объем приходится на ночной период, стоимость электроэнергии составит 216 грн вместо 432 грн по обычному тарифу. То есть потенциальная экономия составляет 216 грн в месяц. Однако фактический результат будет зависеть от объема водопотребления, теплопотерь бойлера и доли электроэнергии, использованной ночью.

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Важно, что ночной тариф не уменьшает физическое количество потребленной электроэнергии. Он позволяет снизить именно ее стоимость. При этом не стоит устанавливать слишком низкую температуру нагрева воды только ради экономии, поскольку это может создавать риски для гигиенической безопасности.

Как уменьшить потребление кондиционера и обогревателя

Кондиционеры и электрические обогреватели могут существенно влиять на счета за коммунальные услуги, особенно в периоды сильных морозов или летней жары. Одним из самых простых способов сократить расходы является правильная настройка температуры.

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Например, при охлаждении помещения нет необходимости устанавливать максимально низкую температуру, если комфортные условия можно обеспечить при более умеренных настройках. Чем больше разница между температурой снаружи и желаемой температурой в комнате, тем большая нагрузка может возникать на климатическое оборудование.

Особое внимание энергетики рекомендуют уделять очистке фильтров кондиционера. Загрязненные фильтры ухудшают циркуляцию воздуха, из-за чего оборудование может работать менее эффективно. Регулярное обслуживание помогает поддерживать надлежащую производительность устройства и предотвращать излишнее потребление электроэнергии.

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Для обогревателей также важно сокращать теплопотери помещения. Если тепло быстро уходит через негерметичные окна или двери, оборудованию приходится работать дольше для поддержания комфортной температуры. Поэтому энергоэффективность зависит не только от характеристик самого прибора, но и от состояния жилья.

Почему стиральную машину лучше использовать экономно

Стиральная машина также может потреблять значительное количество электроэнергии, особенно во время программ с высокой температурой воды. Основная часть электроэнергии во многих циклах стирки используется именно для нагрева воды. Поэтому выбор температуры оказывает непосредственное влияние на общее потребление.

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Для повседневной стирки вещей, не требующих специальной термической обработки, часто достаточно программ с температурой 30-40 градусов, если это допускают рекомендации производителя одежды и моющего средства. Также следует избегать запуска почти пустого барабана, если нет необходимости срочно постирать небольшое количество вещей.

Рациональная загрузка позволяет использовать меньше циклов стирки. В то же время перегружать машину не следует, поскольку это может ухудшить качество стирки и создать дополнительную нагрузку на механизмы. При наличии двухзонного счетчика часть стирки можно переносить на ночное время, но только при условии безопасной эксплуатации.

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Действительно ли новая техника помогает экономить до 50% электроэнергии

Еще один способ сократить расходы на электроэнергию – использование энергоэффективной бытовой техники. Старые холодильники, кондиционеры и другие приборы могут потреблять значительно больше электроэнергии, чем современные аналоги с сопоставимыми характеристиками.

В материале со ссылкой на рекомендации энергетиков отмечается, что современные устройства высоких классов энергоэффективности могут потреблять на 30-50 % меньше электроэнергии по сравнению с устаревшими моделями. Однако такой показатель не является универсальным для всей техники. Реальная экономия зависит от конкретных моделей, их мощности, условий эксплуатации и продолжительности использования.

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Кроме того, следует учитывать, что в Европейском Союзе для многих категорий бытовой техники уже применяется обновленная шкала энергоэффективности от A до G вместо старых обозначений A+, A++ и A+++. Поэтому при выборе нового оборудования целесообразно обращать внимание не только на буквенный класс, но и на фактический показатель потребления электроэнергии, указанный на энергетической этикетке.

Например, если старый холодильник потребляет 400 кВт·ч в год, а новый – 200 кВт·ч, разница составит 200 кВт·ч. При условном тарифе 4,32 грн за кВт·ч годовая экономия составит 864 грн. В то же время замена исправного прибора не всегда быстро окупается. Чтобы оценить целесообразность покупки, необходимо сравнить стоимость новой техники с ожидаемой экономией за весь период ее использования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ускорился рост цен – в сентябре 2026 года годовой уровень инфляции составил 8,9% против 8,1% в августе. В частности, подорожали коммунальные услуги. За год – с сентября 2025-го по сентябрь 2026-го – тарифы выросли в целом на 6,3%. Впрочем, не все. Так, стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 87,6%.